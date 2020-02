Speed, kokain, vodka og så lidt hash til at falde ned på: På bytur med 19-årig Aske: Alle er på stoffer, det er helt normalt

Godt tre procent af alle unge mellem 15 og 25 år tager kokain. Det er dobbelt så mange som for fem år siden. Samlet set har 11 procent af de unge – svarende til 89.500 personer – et forbrug af illegale stoffer. Det viser nye tal fra Center for Rusmiddelforskning. Politiken er taget i byen med 19-årige Aske. En veninde er død af narko, men han fester videre for fuld hammer.