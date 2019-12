58-årig kvinde får betinget fængsel for vanrøgt af hunde

Automatisk oplæsning Beta

En betinget dom og frakendelse af retten til at have med hunde at gøre i flere år er mandag havnet på en 58-årig kvindes straffeattest.

Ved Retten i Holbæk er hun blevet dømt for vanrøgt af 15 hunde på en gård i Eskebjerg ved Kalundborg.

Dommen lyder på 60 dages betinget fængsel og en frakendelse af retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med hunde i fem år. Frakendelsen gælder fra juli 2017.

Det var også i forsommeren 2017, at Dyrenes Beskyttelse og politiet rykkede ud til gården. Her fandt de adskillige skabede hunde. Andre hunde fik ikke den lægehjælp, de burde have haft.

Kvinden var derfor blandt andet tiltalt for at have misrøgtet 15 hunde - blandt andet ved at nogle hvalpe, som var ramt af sygdommen skab, skulle være behandlet ved at blive vasket i terpentin.

Selv har kvinden afvist, at hun overhovedet var ansvarlig for dyrenes tilstand. Hendes halvbror, som hun lod bo på stedet, var ansvarlig for at passe dyrene.

Den tiltalte kvinde har i retten forklaret, at hun og halvbroren havde en klar aftale om, at han mod at få billig kost og logi samt en bil stillet til rådighed skulle stå for at passe hundene. Hun betalte også for hundemad.

En af de værre sager

Da hundene begyndte at få nogle bare pletter, havde hun instrueret halvbroren i at vaske hundene i almindelig håndsprit - ikke terpentin.

Dyrenes Beskyttelse er skuffet over mandagens dom.

»Jeg har set mange grove dyreværnssager, men denne er alligevel en af de værre«, siger Yvonne Johansen, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse i en skriftlig udtalelse.

»Billederne af de næsten hårløse hvalpe med opsvulmede, ormebefængte maver har brændt sig fast i min bevidsthed. Jeg kan ikke forstå, at mennesker kan udsætte dyr for sådan en behandling«, siger hun.

Den 58-årige kvinde er tandlæge i København.

Hendes forsvarer i sagen er Rasmus Paludan.

ritzau