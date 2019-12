Cykelmilliard gav mere pedallyst lokalt, men dansk cyklisme er for nedadgående

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det er luksus for cyklister

En 3 meter bred dobbeltrettet asfaltsti med hvid midterstribe adskilt fra landevejen med en lille græsrabat gør det muligt at cykle sikkert og nemt fra Store Heddinge til Strøby Egede. Derefter ligger verden åben – i hvert fald kan man fortsætte videre til Køge ad andre sammenhængende cykelstier.

Takket være en bevilling på 3,4 millioner kroner fra Vejdirektoratet lod projektet på Stevns sig realisere for 8 år siden, og siden har en lokal brugerundersøgelse vist, at flere tager cyklen på grund af de godt 3 kilometer ny cykelsti.

Det østsjællandske cykelprojekt er bare et af mange, der blev realiseret som resultat af en bred aftale i Folketinget i 2009 om en grøn transportpolitik.

En del af det forlig var en cykelpulje, hvor staten frem til 2014 har givet en rund milliard kroner til cyklismen. Med puljen blev der ifølge Vejdirektoratet investeret for i alt over 2 milliarder kroner, fordi der var krav om, at kommunerne tilsvarende skulle have pungen op af lommen.

Nu er evalueringen af puljens samlede effekter klar. Ifølge såkaldte stopinterviews udført på 81 udvalgte stiprojekter har mere end hver femte ikke cyklet på de konkrete strækninger, før stierne blev anlagt.

3 procent af af alle adspurgte kørte bil på strækningen tidligere, og de udgjorde hovedparten af alle de nye cyklister på vejstykket. Den effekt, hvor brændstofmotorer erstattes af rugbrødsditto, gør transportminister Benny Engelbrecht (S) særlig glad.

»En sådan overflytning fra bilisme på grund af puljeprojekterne vil jeg kalde betydelig. Den skal ses, i sammenhæng med at Vejdirektoratet tidligere også har fundet ud af, at andre faktorer flytter folk væk fra biler over til cykler. Her er især elcykler en vigtig faktor«, lyder det optimistisk fra transportministeren.

Nu må der cykles på gågaden

Cykelpuljemidler for 265 millioner kroner gik til nye cykelstier, som der blev 470 ekstra kilometer af.

Men puljen har blandt andet også finansieret planlægning af såkaldte cykelbyer med helhedsløsninger, der skal gøre det mere attraktivt at benytte cyklen. Ud over stisystemer kan det ske gennem kampagner, cykelparkering eller arrangementer med skolecykling og cykelpendlerruter.

Et eksempel på en cykelby er Aalborg, hvor kommunen med 7 millioner kroner i støtte fra puljen har iværksat pendlerruter, cykelparkering, cykelbarometre og pumper ude på stisystemerne. Det er suppleret med en forsøgsordning med cykling tilladt i gågaden og cykelbokse ved samkørselspladser.

Transportminister Benny Engelbrecht hæfter sig også ved, at hver tredje cyklist siger, at de føler sig tryggere på grund af de nye cykelinvesteringer.

»At få folk til at føle sig tryggere er det helt afgørende. Målet er ikke bare at få flere pendlere til at vælge cyklen, men også at få dem til at sende deres børn mere ud at cykle, og det kræver tryghed«.

Transportministeren er ikke i tvivl om, at der igen kommer penge til øget cyklisme i regeringens kommende infrastrukturplan, der skal fremme mobiliteten i Danmark.

»Nu handler det også om at begrænse trængslen, investere i den kollektive transport og at få samspillet til at fungere mellem cykler og andre transportformer«.