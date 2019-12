Danmark ryger en plads ned på ligestillingsrangliste

Automatisk oplæsning Beta

Danmark ser ud til at sakke bagud i den internationale kamp for ligestilling.

Ifølge den årlige ligestillingsrapport fra World Economic Forum (WEF) falder Danmark fra en 13.-plads i 2018 til en 14.-plads i 2019.

Vores nordiske naboer topper derimod listen over de mest ligestillede lande i verden.

Island, Norge, Finland og Sverige ligger henholdsvis nummer et, to, tre og fire.

WEF, der har base i Geneve i Schweiz, opgør hvert år ligestillingen i 153 lande ud fra udviklingen på fire områder: Uddannelse, sundhed, økonomi og politik.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Storbritannien er ligesom Danmark faldet ned ad rangstigen og går fra en 15.-plads til en 21.-plads. Det skriver The Guardian.

På globalt plan har der ifølge rapporten været så lidt fremgang på ligestillingsområdet, at det med den nuværende hastighed vil tage 99,5 år, før mænd og kvinder er ligestillede.

Flere kvinder i regeringer

Det er en dog lille fremgang sammenlignet med forudsigelserne i 2018, hvor udsigten til global ligestilling lød på 108 år. Det skriver AFP.

»Dette års rapport understreger det stigende behov for, at der gribes til handling«, siger Klaus Schwab, der er stifter og formand for WEF, til The Guardian.

»I det nuværende tempo vil det næsten taget et århundrede at opnå ligestilling, og det er en tidshorisont, som vi ikke kan acceptere i nutidens globaliserede verden, særligt ikke i de unge generationer, som har et tiltagende progressivt syn på ligestilling«.

Mens nogle områder har vist fremgang, har der globalt været tilbagegang på andre områder.

Eksempelvis er flere kvinder blevet en del af regeringer i flere lande sammenlignet med sidste år, skriver BBC.

Men omvendt er den økonomiske ulighed mellem mænd og kvinder blevet øget siden sidste år, konkluderer rapporten.

Det skyldes ifølge WEF blandt andet, at kvinder er underrepræsenterede i stort set alle de hurtigst voksende industrier, såsom såkaldt cloud computing og kunstig intelligens.

