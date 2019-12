Ydelseskommission: Detalje i slutningen af regeringsplan får støttepartier til at se rødt

Både SF og EL farer i flint over, at ydelseskommission skal komme med »udgiftsneutralt« forslag til nyt ydelsessystem.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard havde knap nok indledt sit pressemøde om en ny ydelseskommission, før pressemeddelelser fra regeringens støttepartier tikkede ind.

»Det er grotesk, at kommissionens anbefalinger skal være udgiftsneutrale«, tordnede beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF), mens Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Victoria Velasquez, kalder samme præmis i kommissoriet for »fuldstændig forkasteligt«.

Ydelseskommissionen får professor og forskningsdirektør Torben Tranæs som formand og skal med regeringens ord »gentænke kontanthjælpssystemet, som også omfatter integrationsydelsen, og finde en afløser for kontanthjælpsloftet, uden at det bliver muligt at modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang«.

»Store dele af det system lader til at være i ubalance. Der er for mange historier om især børnefamilier, der lider for store afsavn. Vi kan se, at det er svært foreneligt med familier, som af alle mulige andre årsager har store , komplekse udfordringer«, forklarer Peter Hummelgaard og fortsætter:

»Nogle har meget gæld, nogle har husleje, der er meget, meget høj, og vi har kunnet se, at især kontanthjælpsloftet ikke har været hensigtsmæssigt indrettet. Og det er også derfor, at vi tilbage, da vi var i opposition, sagde, at vi ville nedsætte en ydelseskommission, der kunne prøve at hjælpe os med at gentænke ydelsessystemet og finde nogle bedre balancer«.

Udgiftsneutral

Kommissionen ligger i forlængelse af det såkaldte forståelsespapir, som regeringen lavede med dens støttepartier tilbage i sommer.

I forståelsespapiret stod der dog ikke noget om, at kommissionens forslag skal være udgiftsneutrale. Den detalje skal man om til slutningen af det nye kommissorium for at finde.

»Anbefalingerne skal samlet set være udgiftsneutrale og må ikke svække beskæftigelsen. Såfremt der er behov for finansiering, kan kommissionen pege på finansieringsforslag inden for kontanthjælpssystemet bredt set«.

Peter Hummelgaard, vil det sige, at hvis der er nogle, der får flere penge, så skal det tages fra nogle andre på kontanthjælp eller integrationsydelse?

»Jeg tror i hvert fald, man kan sige, at vi bruger rigtig, rigtig mange penge på ydelsessystemet under ét«, indleder Hummelgaard sit svar og fortsætter:

»Og jeg tror, at hvis vi på forhånd havde skrevet, at vi vil bruge 300 millioner kroner eller en halv milliard på ydelsessystemet, så havde du spurgt mig, hvorfor en halv milliard, hvorfor ikke en helt milliard. Derfor tror jeg, opgaven til kommissionen er at forsøge at flytte rundt på klodserne i ydelsessystemet og finde nogle bedre balancer, og så er det klart, at så venter der nogle politiske forhandlinger på den anden side, som så må indebære, at der politisk må blive taget stilling til, at man enten vil investere mere eller mindre i ydelsessystemet«, svarer Hummelgaard.

Og han fortsætter:

»Men kommissionens opgave bliver at finde nogle bedre balancer inden for det eksisterende system, som i forvejen koster rigtig mange penge, men hvor jeg synes, at man med rette kan spørge, om vi også har indrettet det på den mest hensigtsmæssige måde til de behov, der rent faktisk er i de familier, der har brug for hjælp«.

Så det er et ja?

»Til?«

At det skal tages fra nogle andre på kontanthjælp og integrationsydelse?