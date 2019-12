Kvinde ville slå sin mand ihjel med medicin på sygehus

Automatisk oplæsning Beta

En 65-årig kvinde er tirsdag ved Retten i Sønderborg blevet idømt syv års fængsel for drabsforsøg på sin 74-årige mand.

Det skriver JydskeVestkysten.

Kvinden er dømt for at have forsøgt at slå manden ihjel ved at give ham stærk medicin, mens han i en periode var indlagt på flere sygehuse.

Medicinen var det muskelafslappende middel Baclofen. Doserne var så kraftige, at manden flere gange gik i koma og var i livsfare, fremgår det af anklageskriftet.

Gerningerne stod på fra juli 2018 til september samme år i forbindelse med mandens indlæggelser på Sønderborg Sygehus, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet i København.

ritzau