Overblik: Det ved vi i sagen om to efterladte børn

Lørdag aften blev to børn fundet efterladt i det centrale Aarhus. Her får du et overblik over de foreløbige resultater af politiets efterforskning.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

De to børn blev fundet på Park Allé i Aarhus C lørdag aften. Børnenes farmor – en 54-årige afghansk kvinde bosat i Ølgod – er sigtet i sagen. Hun er sigtet for at vanrøgte børnene samt for at efterlade dem i hjælpeløs tilstand.