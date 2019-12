Banker oplever flere tilfælde af svindel målrettet enker

Automatisk oplæsning Beta

Flere banker i Danmark har på det seneste oplevet, at svindlere er begyndt at gå målrettet efter enker.

En af bankerne er Nordea, som inden for den seneste måneds tid har oplevet, at et mindre antal kunder er blevet udsat for svindel.

Fælles for kunderne er det, at de enten er nylige enker eller enkemænd.

Ifølge Nordea sker svindlen ved, at de kriminelle ringer og udgiver sig for at være eksempelvis fra skifteretten.

Svindlerne fortæller, at de vil sørge for at udbetale pengene fra boet, men at de har brug for offerets CPR-nummer og NemID-adgangskoder.

Herefter logger de ind på kundens netbank og overfører i de følgende minutter penge fra kundens konti til en fremmed konto, hvorfra pengene hurtigt bliver hævet i pengeautomater af medskyldige, som står klar.

»Det her trick er noget af det mest kyniske, jeg har oplevet. At gå efter mennesker, når de er allermest sårbare, er ganske enkelt hjerteløst«.

»Derfor går vi nu ud og advarer mod svindlen«, siger Mads Skovlund Pedersen, bankdirektør i Nordea med ansvar for privatkunder.

Svindlerne finder eksempelvis deres ofre via dødsannoncer eller særlige sider på nettet, der samler lister over nyligt afdøde.

Videregiv aldrig personlige oplysninger i telefon

Også Sydbank har inden for den seneste måned oplevet enkelte tilfælde af denne type svindel, mens Dansk Bank oplevede få tilfælde i november, men ikke har registreret flere tilfælde siden.

Hos Danmarks Domstole kunne man for nylig fortælle, at man også her har hørt om flere situationer, hvor svindlere har ringet til pårørende af nyligt afdøde og udgivet sig for at være fra Skifteretten.

Det fik Danmarks Domstole, som Skifteretten hører under, til at komme med en advarsel:

»Skifteretten beder dig aldrig om at udlevere dine personlige adgangskoder eller NemID«.

»Hvis du er i tvivl, så ring til retten og spørg ind til henvendelsen«.

»Videregiv aldrig dine personlige oplysninger over telefonen, i e-mails, på sms eller på sociale medier«, lød det fra Danmarks Domstole.

Fra Nordea lyder en af anbefalingerne, at hvis man har mistanke om, at man er blevet udsat for svindel, at man så straks kontakter sin bank.

Banken opfordrer derudover til at dele advarslen med eksempelvis forældre eller bedsteforældre, der kan være potentielle mål for svindlerne.

