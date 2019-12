Menneskerettighedsdirektør: Tildeling af statsborgerskab til syge er »et retssikkerhedsmæssigt sort hul«

Syg irakisk kvinde får nu ja til statsborgerskab efter at have fået afslag to gange tidligere. Det sker, efter at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er gået ind i hendes sag. Men sagen er principiel, og regeringen burde stå på mål for de usædvanlige danske procedurer, mener direktør for menneskerettighedsinstitut.