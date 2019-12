Forvaring for bortførelse og voldtægt af 9-årig stadfæstet

Automatisk oplæsning Beta

Det gjorde ingen forskel for en nu 36-årig mand, at han tidligere på året valgte at anke en forvaringsdom for at have bortført og voldtaget en kun 9-årig pige.

Ved Vestre Landsret er byrettens dom tirsdag blevet stadfæstet. Dermed lagde landsretten vægt på, at manden, Emil Monberg Sandvad, er til væsentlig fare for andres liv og helbred.

Derfor skulle han idømmes forvaring i stedet for en tidsbestemt fængselsstraf, afgjorde retten.

Voldtægten af pigen fandt sted sidste sommer. Her samlede Emil Monberg Sandvad den dengang 9-årige pige op i sin bil og voldtog hende i et øde naturområde på Mors.

Om forvaring Sammen med fængsel på livstid er forvaring den eneste sanktion i dansk strafferet uden tidsbegrænsning.

Modsat en anbringelsesdom, som gives til sindssyge kriminelle, så er forvaringsdømte egnede til at afsone i et fængsel.

Kun personer, som dømmes for personfarlig kriminalitet og seksualforbrydelser, og som regnes for at være farlige, hvis de er på fri fod, kan idømmes forvaring.

Efter tre års forvaring - og siden hen en gang om året - har afsoningsstedet pligt til at tage stilling til, om foranstaltningen skal fortsætte.

Rigsadvokaten har pligt til at sikre, at en forvaringsdømt ikke sidder længere end nødvendigt, men det er op til retten at bestemme, om den dømte kan prøveudskrives, det vil sige løslades.

Inden der sker prøveudskrivning, vil der i reglen være et længere forløb, hvor den dømte først får ledsaget udgang og siden får lov til at forlade fængslet på egen hånd.

For at opnå de friheder kan Kriminalforsorgen stille en række betingelser, for eksempel at den dømte skal behandles med medicin, som hæmmer produktion af testosteron og sænker kønsdriften.

Gennemsnitligt set svarer tidsforløbet omkring det at få bevilget udgang for en forvaringsdømt til, hvis der var tale om en tidsudmålt fængselsstraf på mindst 12 års fængsel. Kilder: Rigsadvokaten, Ritzau. Vis mere

Lokkede pigen ind i sin bil

Han lokkede pigen ind i sin bil ved Vinderup og kørte hende til et område på limfjordsøen.

»Hvis du gør, som jeg siger, så ser du din mor igen. Men hvis du ikke gør, som jeg siger, så ser du hende ikke igen«, sagde han ifølge anklageskriftet til pigen.

»Kender du sådan nogle voksne, der godt kan lide at have sex med børn«, skal han også have spurgt hende.

Den tiltalte har nægtet sig skyldig.

Han har forklaret, at han ganske rigtigt samlede pigen op på hjemturen fra Mors til Vinderup. Hun stod i vejkanten og så ked ud af det, har han tidligere forklaret i retten.

