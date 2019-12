Få overblikket: Au pair-ordningen i Danmark

Automatisk oplæsning Beta

Berlingskes chefredaktør Mette Østergaard fik forleden pustet liv i en tilbagevendende debat, da hun i en klumme slog et slag for au pair-ordningen.

»Au pair-ordningen er en gave til os, som gerne vil betale vores skat, gerne vil bidrage til samfundet, gerne vil være nærværende for vores børn og samtidig slå positivt ud i de problematiske ligestillingsstatistikker«, skrev Mette Østergaard.

Hendes klummae var en reaktion på, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har varslet et opgør med au pair-ordningen. Ifølge Tesfaye viser en evaluering, som ministeriet har fået udarbejdet, at au pair-ordningen har bevæget sig væk fra formålet om at være kulturudveksling og i stedet er blevet en måde for værtsfamilierne til at få billig hushjælp.

Men hvad er egentlig fakta om au pair-ordningen og de kvinder (og få mænd), som opholder sig i Danmark som en del af ordningen?

Færre au pairer kommer til Danmark

En evaluering udarbejdet af Rambøll Management Consulting viser, at der 30. juni 2018 var 1.853 personer med au pair-opholdstilladelse i Danmark.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af personer med au pair-opholdstilladelse, der rejser ind i Danmark hvert år, er faldet markant. Således kom der i 2018 1.007 nye au pairer til Danmark. Det var det laveste antal siden 2005 og en halvering i forhold til 2008, hvor 2.118 nye au pairer kom til landet. Det nyeste tal for i år er per 31. oktober 2019. Her havde 881 personer ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet fået au pair-opholdstilladelse i år.

Næsten alle er yngre kvinder

Evalueringen fra Rambøll viser, at langt størstedelen af alle au pairer i Danmark er kvinder. Ud af 1.853 personer i 2018 var kun 46 mænd, svarende til 2 procent.

Au pair-ordningen omfatter udlændinge mellem 18 og 30 år, men de helt unge udgør kun en mindre andel af dem, der opholder sig i Danmark. 78 procent af alle au pairer er over 24 år gamle.

Næsten alle er fra Filippinerne

Evalueringen fra Rambøl viser, at hele 85 procent af alle au pairer, som i juni 2018 opholdt sig i Danmark, kom fra Filippinerne.

Cirka to procent af alle au pairer kom fra henholdsvis Kenya, Nepal, Thailand og Ukraine, mens syv procent havde anden nationalitet.

Der findes ikke informationer om uddannelsesbaggrund for alle au pairer i Danmark, men blandt dem, der findes tal for, havde 73 procent i 2018 en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Værtsfamilierne har samboende forældre

Ved statusopgørelsen 30. juni 2018 var der 1.821 værtsfamilier i Danmark. Blandt dem var kun 13 procent enlige, mens de resterende 87 procent var ægtepar eller samlevende par. Det betyder, at procentdelen af børnefamilier, hvor forældrene er gift eller i registreret partnerskab er markant højere blandt værtsfamilier end i befolkningen generelt.

Over 80 procent af værtsfamilierne har to eller tre hjemmeboende børn.

Værtsfamilierne tjener godt og bor i Nordsjælland

Nogle kommuner er markant overrepræsenterede, når man ser på den geografiske udbredelse af au pair-ordningen.

I 2018 boede 41 procent af alle au pairer i de nordsjællandske kommuner Rudersdal, Hørsholm og Gentofte med Gentofte Kommune som den absolutte topscorer. 26 procent af alle værtsfamilier bor i Gentofte Kommune, som ellers kun huser 1,3 procent af Danmarks samlede befolkning.