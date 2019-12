Rapport: Manglende fastlåsning var årsag til togulykke

Otte mistede livet i ulykke på Storebælt 2. januar. Havarikommissionen mener, at manglende fastlåsning var skyld i, at det endte med den voldsomme ulykke.

Havarikommissionen anser i endelig rapport manglende fastlåsning for at være årsag til, at sættevognstrailer kunne blæse af og ramme et tog i ulykken på Storebælt 2. januar.

At det kan lade sig gøre skyldes, at det i praksis kan være umuligt at tjekke, om låsen i orden. Dermed har der været risiko for, at trailere ikke har været ordentligt fastgjort i den skammel på godsvognen, den ellers skulle sidde fastlåst og sikret i, fremgår det.

Otte personer mistede livet, og 18 blev kvæstet - heraf fire alvorligt, da et lyntog fra DSB blev ramt af en trailer fra et godstog fra selskabet DB Cargo.

TOGULYKKEN Den 2. januar rev en lastbiltrailer sig løs fra en godsvogn ude på Storebæltsbroen. Den ramte et modkørende passagertog, hvor 8 passagerer blev dræbt og 18 kvæstet. Der var i alt 134 med i toget. På ulykkestidspunktet lå middelvindstyrken på 20-21 meter i sekundet, lige under grænsen på 21 meter i sekundet, som betyder, at farten skal sænkes fra 120 til 80 km/t. Problemer med lastvognstrailerens tilkobling til godsvognen har været i fokus under arbejdet med at finde årsagen til, at det gik galt.

Siden er årsagen til ulykken blevet undersøgt af blandt andet Havarikommissionen, som nu har offentliggjort sine endelige konklusioner.

I rapporten vurderer Havarikommissionen, at »det eneste sandsynlige scenarie er, at sættevognstraileren var læsset med hovedbolten i skamlen, men at skamlen ikke var låst inden ulykken«.

»Havarikommissionen anser den manglende låsning for at være årsagen til, at den tomme og dermed relativt lette sættevognstrailer kunne blæses af sin plads i godstoget og kollidere med lyntoget L 210«.

Mangelfuld smøring og ombygget vogn

Den hæfter sig ved flere vigtige detaljer i konstruktionen af godsvognen, som ikke kan siges at have haft afgørende betydning for ulykken, men alligevel understreger problemer ved konstruktionen.

Dens skammelplade - som låsen placeres på - var slidt og defekt og bar præg af manglende smøring på undersiden. Det var, fremgår det, ikke noget, der i organisationen blev set som et sikkerhedskritisk problem.

Det viser sig også, at godsvognen, en såkaldt lommevogn, fik en forhøjet vognbund på et tidspunkt. Det var ikke godkendt, men krævede heller ikke en godkendelse, hvis der var tale om noget, jernbanevirksomheden kunne begrunde som værende en mindre ændring.

»Det kan have medført, at sættevognstraileren havde lettere ved at vippe ud over siden på lommevognen«, skriver Havarikommissionen, der dog konkluderer, at den hævede vognbund ingen eller meget lidt inflydelse havde på ulykken »uden at dette dog er undersøgt nærmere«.

Trailer hoppede af 800 meter før sammenstødet

I sin rapport om ulykken beskriver kommissionen, hvordan den tomme lastbilsættevogn hoppede af en godsvogn og blev slæbt langs siden af togstammen.

Det skete i et voldsomt vejr, hvor der var stormende kuling på tværs af broen.

Omkring 800 meter før sammenstødet med et modkørende passagertog begyndte det, der endte med at koste otte menneskeliv. Her blev de første slæbespor fra lastbiltrailerens presenning fundet. Og her lå stumper af trailerens overdækning. Samme sted var skinner og sveller beskadigede.

Sættevognstraileren endte med at hænge ind over nabosporet med bunden i vejret og blive slæbt hen over skinner og sveller.

Vindstøddene var tilstrækkelige til at vælge sættevognstraileren af skamlen og flå hovedbolten fri, viser det sig. Var traileren korrekt placeret og låst ville den ikke være blæst af, konkluderer havariefterforskerne.

Rev venstre side i passagertog op

Lokomotivføreren i lyntoget så, at der var noget galt, da han i høj fart nærmede sig det modkørende godstog. Han nåede at bremse, men kunne ikke hindre, at hans tog blev ramt af lastvognstraileren.