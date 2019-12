Højreradikal idømmes syv års fængsel for rørbombe og maskinpistol

Automatisk oplæsning Beta

En 53-årig mand, der har været opstillet for det indvandrerkritiske parti Frit Danmark, er ved Retten i Odense idømt syv års fængsel for blandt andet at have fremstillet en rørbombe og besiddet en maskinpistol.

Den tiltalte, Michael Ellegaard, er fundet skyldig efter anklageskriftet, der ud over våben og sprængstof omfatter trusler mod tre sagsbehandlere fra Odense Kommune og vold mod hans daværende kæreste, der var gravid.

Han har erkendt at have fremstillet en rørbombe, der blev fundet af politiet i en blomsterkasse foran hoveddøren ved mandens hjem i Odense-forstaden Bolbro.

Bomben kunne fjernudløses fra køkkenet via et batteri, der kunne tilsluttes.

Den var ifølge den tiltalte beregnet til selvforsvar, fordi han følte sig truet af personer med forbindelse til en terrorsag i Vollsmose i 2007.

Men det er ikke nok til, at den tiltalte kan hævde at have handlet i nødværge, lyder det fra retsformanden, Alex Nymark.

»Dødstrusler, der er blevet fremsat i en bog fra 2008, kan ikke føre til, at der skulle foreligge nødværge, siger dommeren med henvisning til, at truslerne mod Michael Ellegaard angiveligt blev fremsat i en bog fra 2008 om Vollsmose-sagen«.

Våben tilhørte farfar

Under gulvbrædderne i soveværelset hos manden fandt politiet en fuldt funktionsdygtig maskinpistol med ammunition fra krigens tid.

Våbnet tilhørte farfaren, har den tiltalte forklaret.

»Han var modstandsmand, og det er jeg sådan set stolt af. Min farmor fortalte mig godt, at den lå et sted i skunken. Jeg ledte efter den, men fandt den ikke, har manden, der bor i sine bedsteforældres hus, forklaret«.

Men dommeren og de to domsmænd har dømt ham for besiddelse af våbnet samt en skarpladt 9-millimeter pistol af mærket Mauser.

Ifølge den tiltaltes ekskæreste har manden flere gange sagt, at han ville anvende våben og bomben over for politiet og sagsbehandlere fra kommunen.

Dommen bliver anket

Han havde ifølge den tidligere samlever set sig gal på myndighederne, fordi parrets barn er tvangsfjernet.

I en mail skrev den tiltalte, at han vil være 'villig til at gå et skridt længere ned på rangstigen og få fra 16 år til livstid for endeligt at kunne se min datter'.

Men ordene skal ikke tages bogstaveligt, har hans advokat, Klaus Ewald, forklaret.

»Han er en flamboyant mand, der bruger store og svulstige ord. Han har det med at springe op som en løve og falde ned som et lam«.

Advokaten har kaldt sin klient for en 'svoren islamkritiker', der 'gennem mange år har frygtet repressalier fra det islamiske miljø'.

»Det er justitsmord, det her, udbryder den tiltalte ophidset, da retsformanden har læst dommens konklusion op«.

Hans advokat oplyser, at dommen vil blive anket til landsretten.

