Skat vinder første slag i retsopgøret om udbytteskandalen

Landsskatteretten i Danmark tror ikke på, at pensionsplaner ejede danske aktier for milliarder. Afgørelsen i de første prøvesager i udbytteskandalen er en vigtig sejr for Skat og kan få stor betydning for det endelige retsopgør mod de formodede svindlere i New York.