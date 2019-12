Hævet over enhver tvivl: Tidligere minister indrømmer stor fejl ved udflytning

Simon Emil Ammitzbøll-Bille indrømmer nu, at det var en stor fejl at udflytte De Økonomiske Råds sekretariat til Horsens. Den afgående overvismand, Michael Svarer, siger, at udflytningen har spillet en rolle i hans fratræden.

Det var en klar fejl at flytte De Økonomiske Råds sekretariat (Dørs) fra København til Horsens. Sådan lyder det fra Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der som økonomi- og indenrigsminister trodsede massiv kritik fra ind- og udland i 2018 og flyttede de økonomiske vismænds sekretariat vestpå.

»Det er i dag hævet over enhver tvivl, at det var en dårlig ide at udflytte De Økonomiske Råds sekretariat. I sådan en situation er det bedst at indrømme, at det har vist sig at være en dårlig ide, og derfor mener jeg, at man bør gøre beslutningen om«, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille i et interview med Politiken.

»Konsekvenserne af udflytningen har vist sig at være større, end vi forventede. Vi forventede, at der kunne komme forsinkelser i udgivelserne, men at man skulle aflyse en vismandsrapport er en større konsekvens end det, vi forventede«, siger Ammitzbøll-Bille, der var økonomi- og indenrigsminister fra 2016 til 2019 for Liberal Alliance.

Rapport aflyst for første gang i 60 år

Advarslerne var rungende og talrige fra ind- og udland, da den tidligere VLAK-regering i begyndelsen af 2018 besluttede at flytte Dørs fra hovedstaden.

Det var et historisk angreb på uafhængigheden af den finanspolitiske vagthund, og som konsekvens ville institutionen miste både muskler og tænder, lød forudsigelserne.

EU’s finanspolitiske råd og OECD’s netværk af finansielle vagthunde kritiserede regeringen for at underminere institutionens selvstændighed, som Danmark har skrevet under på at beskytte i EU’s finanspagt.

Siden har de forudsete problemer materialiseret sig. Allerede i løbet af 2018 måtte De Økonomiske Råd udskyde og nedbarbere økonomiske analyser. Og på grund af de affødte og fortsatte rekrutteringsproblemer har de økonomiske vismænd senest besluttet at aflyse forårsrapporten 2020. Det er første gang i 60 år, at institutionen må aflyse en af de to årlige analyser af dansk økonomi.

»Det store antal opsigelser kombineret med rekrutteringsmæssige udfordringer i Horsens har naturligt påvirket sekretariatets mulighed for at løfte de opgaver, som er nødvendige for formandskabets virke«, lyder det i et brev 11. december fra sekretariatsdirektøren til de i alt 25 bagvedliggende medlemmer af Det Økonomiske Råd.

Forsøgte at stoppe udflytningen i regeringsudvalg

Simon Emil Ammitzbøll-Bille fortæller, at han i løbet af foråret 2018 faktisk indså problemets omfang og forsøgte at omgøre beslutningen i regeringen.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at det var Venstre, der ville have den anden udflytningsrunde skrevet ind i regeringsgrundlaget. Jeg står selvfølgelig på mål for, at regeringen har truffet de beslutninger, og at jeg har været minister for det. Men der kom en kritik i løbet af processen. Den håndterede jeg i første omgang ved at sige ja til at lave et satellitkontor i København (med fem medarbejdere, red.). Og senere prøvede jeg faktisk i regeringens koordinationsudvalg at få omgjort beslutningen. Men uden held«.

Så da tiøren faldt for dig, kunne du ikke komme igennem med ønsket?

»Beslutningen var jo truffet, så der skulle være opbakning til at lave den om, og det var der ikke. Jeg tror, at man var for bange for at starte en dominoeffekt blandt de øvrige institutioner; de kunne komme under et større pres for ikke at flytte alligevel«, siger Ammitzbøll-Bille.

Ville have rykket Danmarks Statistik

Der udgik en befaling i forbindelse med den anden udflytningsrunde til alle ministerier om at udpege institutioner, som var egnet til at rykke ud af hovedstaden. Den daværende økonomiminister fortæller, at han og ministeriets udgangspunkt var at holde fingrene fra vismandsinstitutionen i København.

»Jeg kan sige, at jeg oprindelig pegede på Danmarks Statistik, fordi vi havde øje på at flytte det til et sted omkring hovedstadsområdet og dermed kunne beholde medarbejderne. Men det viste sig, med det tidsperspektiv man ville have for udflytningen, at det ikke kunne lade sig gøre. Og da der jo ikke var særlig mange institutioner under Økonomi- og Indenrigsministeriet, så skulle vi ligesom prøve at finde på noget andet – for nu at sige det, som det er. Og som det blev forelagt, kunne man flytte Dørs ud uden at få de konsekvenser, som vi ser nu«.