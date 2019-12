V og S vil ikke have uafhængig institution tilbage til København: »Man skylder at arbejde loyalt for det, en regering beslutter«

Sagen kort

Udflytning til Horsens

Siden 1962 har Det Økonomiske Råd været en uafhængig institution, som skulle rådgive om økonomiske og finanspolitiske forhold i Danmark.

VLAK-regeringen besluttede i januar 2018, at sekretariatet bag De Økonomiske Råd og den finanspolitiske vagthund skulle flyttes fra København til Horsens som led i den anden udflytningsbølge af statslige arbejdspladser.

Blot tre af i alt 37 ansatte i sekretariatet valgte at flytte med til Horsens. 6 fik dog lov til at blive i København, da regeringen i foråret 2018 besluttede at oprette en satellit i København for at dæmpe konsekvenserne af udflytningen.

Som forudset i 2018 har sekretariatet skullet finde en lang række nye økonomer og har problemer med at rekruttere de rette folk med den rette ekspertise og nylig erfaring fra de økonomiske ministerier i København.

Som konsekvens er økonomiske analyser blevet udskudt og tyndet ud i 2018 og 2019. Og for første gang i sin levetid har vismændene (formandskabet for De Økonomiske Råd) måtte aflyse en af de to årlige vismandsrapporter i 2020.

