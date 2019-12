Etisk Råd får nye medlemmer: Kendt DNA-forsker og tidligere Luksusfælden-vært skal rådgive om de svære spørgsmål

Det er snart store skiftedag i Etisk Råd. Fra 1. januar næste år får rådet syv nye medlemmer, og profilerne er vidt forskellige. Ifølge Sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke, er det vigtigt, at rådet er alsidigt, for ligeså er problematikkerne.

Hvor går grænsen for brug af kunstig intelligens? Er det forsvarligt at klone levende væsner, og hvad skal vi synes om aktiv dødshjælp? Siden 1987 har Etisk Råds skiftende medlemmer rådgivet i spørgsmål som disse.

Og nu er det endnu engang ved at være tid til, at rådet skal lukke nye medlemmer ind.

Det bliver i alt til syv nye, mens to eksisterende medlemmer er blevet genvalgt for en treårig periode.

De nye medlemmer træder officielt ind i rådet fra 1. januar 2020.

Etisk råd består samlet set af 17 medlemmer, der er udvalgt af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd samt de fire ministerier; Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet.

Sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke (S), har stået for at udvælge tre af de nye medlemmer, og han ser rådets evne til at lede befolkningen gennem en voksende informationsstrøm som en af de helt store opgaver.

»De nye medlemmer er udvalgt, fordi netop de kan være med at styrke og kvalificere den offentlige debat. Etisk Råd har virkelig en nøgleopgave med en fornyet væsentlighed, fordi samfundsdebatten er under voksende påvirkning af falske nyheder. Derfor er det ufatteligt vigtigt, at vi sikrer os, at det er viden og ikke erfaring, vi lader os lede af«, siger Magnus Heunicke.

Fakta: Etisk Råd Etisk Råd blev dannet i 1987, som reaktion på at det første danske reagensglasbarn blev født i Danmark. Man så det som et tydeligt tegn på, at den teknologiske udvikling flyttede grænser for, hvad man hidtil ikke havde anset for at være muligt.

Rådets oprindelige opgave var at rådgivning af Folketinget og offentlige myndigheder, og til at understøtte en offentlig debat i befolkningen om forskningens muligheder på sundhedsområdet med nye bio- og genteknologier. 1 2014 var rådets arbejdsområder udvidet til at også omfatte bio- og genteknologiske udvikling inden for natur, miljø og fødevarer.

Rådet består af 17 medlemmer, der udpeges for en 3-årig periode. Medlemmer kan genvælges, men kan højst sidde i rådet i 6 år.

Medlemmerne er en blanding af fag- og lægpersoner. Medlemmerne må ikke være en del af Folketinget, en kommunalbestyrelse eller et regionsråd.

Man får ikke løn for at være en del af Etisk Råd.

Formanden for Etisk Råd udnævnes af Sundheds- og Ældreministeriet efter indstilling fra Udvalget vedrørende Det Etiske Råd.

Det Etiske Råd er et uafhængigt og selvstændigt råd. Hverken ministre, Folketinget eller andre kan derfor give instrukser eller lignende til Rådet om at tage bestemte opgaver op. Kilde: Etisk Råd Vis mere

På listen over nye medlemmer finder man blandt andet DNA-forsker og professor ved Københavns Universitet Eske Willerslev og tidligere folketingsmedlem og vært for fjernsynsprogrammet ’Luksusfælden’ Mette Reissmann (S).

Formanden for Etisk Råd, Anne-Marie Axø Gerdes, bliver på posten, som hun overtog, da Gorm Greisens formandsperiode udløb i februar i år.

Nok at tage fat i

Det seneste år har Etisk Råd givet sit besyv med om spørgsmål om genmodificerede planter, hvorvidt en kvinde skal kunne rekonstruere sin mødom, datasikkerhed og overvågning gennem sociale medier, kunstig intelligens og hvorvidt aktiv dødshjælp skal være en mulighed.

»De kommende år er der en del emner, der kommer til at være ret presserende. Men jeg ser gerne, at rådet dykker ned i diskussionen om, hvor meget og hvordan vi har ret til at leve vores eget liv. Så er der den teknologiske udvikling, der buldrer derud af. På et tidspunkt vil vi også skulle overveje, hvordan vi skal forholde os til kunstig intelligens«, siger Magnus Heunicke.

Ifølge ministeren har de tre, han har udvalgt til at være en del af rådet, hver især væsentlige kompetencer, der peger ind i netop de problematikker, han nævner.

»Merete Nordentoft (klinisk professor ved Region Hovedstadens Psykiatri red.) har stor indsigt i de mentale sundhedsproblemer, der vokser med alarmerende hast, mens Ekse Willerslev kan give os indsigt i, hvem vi er som mennesker, helt ind til vores DNA-sammensætning«.

»Berit Andersen (professor i screening og overlæge ved Regionshospitalet Randers red.) er helt konkret vores fremmeste ekspert inden for kræftscreeninger. Hun kan hjælpe os med at forstå, hvad vi kan redde af liv, og hvad de menneskelige omkostninger er ved det«, forklarer Magnus Heunicke.

Her ses den fuldendte liste over nye- og genvalgte medlemmer:

