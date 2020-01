Pernille Vermund er mor til teenagesøn: »Det var en fysisk smerte at give ham fra mig, da han var så lille, men det har været al den smerte værd«

Pernille Vermund forsøger at give sine sønner samme frie teenageliv, som hun selv havde. De er fri af den skygge, der hvilede over hendes ungdom.

Da Pernille Vermunds ældste søn for første gang fik lov at holde fest alene derhjemme for godt et år siden, ringede han til sin mor midt om natten. Det var ikke et godt tegn.