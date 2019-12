Politi rykker ud efter stort slagsmål med køller og kniv

Hør podcast: En au pair? Det er en voksen kvinde fra Filippinerne – med brug for penge Hør podcast: En au pair? Det er en voksen kvinde fra Filippinerne – med brug for penge

Mattias Tesfaye luftede i denne uge muligheden for at afskaffe au pair-ordningen. En rapport viste, at ni ud af 10 kommer fra Filippinerne. For at tjene penge. Men hvad var den oprindelige tanke bag ordningen?