Detektor afslører: Dansk hushjælp er billigere, end Mette Østergaard påstår

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hvis alternativet til en au pair skal være en dansk pige i huset »som i gamle dage«, vil det hurtigt løbe op i 25.000-30.000 kroner om måneden.

Det er en af pointerne fra Berlingskes chefredaktør Mette Østergaard i sin kommentar i forbindelse med au pair-ordningen fra 16. december.

Uden hjælp fra sin au pair vil hun ikke kunne balance karriere og livet som fraskilt mor til to. En au pair var ikke hendes første valg, skriver hun, men at få en dansk pige i huset er en bekostelige affære.

»Hvis jeg skulle have en dansk hushjælp boende, skulle jeg lønne vedkommende med, hvad der svarer til en overenskomst for en pædagogmedhjælper. Det vil sige godt 20.000 kroner om måneden. Kost og logi midt i København kunne ikke være en del af lønnen (som det er for en au pair). Nej, jeg ville tværtimod blive beskattet, hvis jeg lagde et værelse oven i puljen. Samlet set en udgift på 25.000-30.000 kroner om måneden«, skrev Mette Østergaard.

Væsentligt mindre beløb

Påstanden om den udgift samlede holder dog ikke. DR’s program Detektor har fået fagforeningen FOA til at regne på tallene, altså hvad det vil koste at ansætte en overenskomstlønnet pædagogmedhjælper som hushjælp i 30 timer om ugen inklusiv kost og logi.

Sammenligningen med en pædagogmedhjælpers lønniveau giver mening ifølge FOA, da det omtrent er de samme kompetencer og opgaver, som en au pair varetager.

Ifølge FOA vil månedslønnen være knap 17.500 kroner. Det er et væsentligt mindre beløb, end hvad Mette Østergaard beskrev. Dertil kommer en modregning af fri kost og logi efter Skatteministeriets satser, hvilket gør at lønnen til en hushjælp ender på omkring 14.000 kroner om måneden, hvilket fagforeningen mener er en rimelig løn.

»FOA mener, at au pairs, eller rettere ansatte til børnepasning og husligt arbejde i private hjem, bør aflønnes 14.000 kroner om måneden plus fri kost og logi, for en 30 timers stilling «, siger forhandlingschef hos FOA Jakob Oluf Bang til Detektor.

Mette Østergaard skrev også, at »jeg ville tværtimod blive beskattet, hvis jeg lagde et værelse oven i puljen«.

Ifølge Detektor er det ikke et billede, som Skattestyrelsen imidlertid kan genkende:

»Styrelsen forklarer, at ved ansættelse af en hushjælp med fri kost og logi er det arbejdstageren - det vil sige hushjælpen og ikke arbejdsgiveren - der skal betale skat af dette. Det skyldes, at fri kost og logi betragtes som et skattepligtigt personalegode. Styrelsen oplyser derudover, at ’der skattemæssigt ikke er noget til hinder for, at en borger tilbyder en hushjælp kost og logi som en del af lønnen’«.

Detektor har efterfølgende spurgt Mette Østergaard, om hun vil betale for hjælp i hjemmet efter overenskomsten for pædagogmedhjælpere, som FOA har beskrevet.

»Jeg kan sige, at jeg gerne vil forholde mig til de alternativer, politikerne lægger frem. Og når de er konkrete, synes jeg, man kan tage stilling til dem«, siger Mette Østergaard.

Debatten om lønningerne kommer i kølvandet på, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) for en uge siden varslede et indgreb mod ordningen.

»Der er nogle unge filippinere, som gerne vil til Vesten og tjene nogle penge, og der er nogle danske familier, der har travlt og har brug for hjælp i hjemmet. Det bliver au pair-ordningen brugt til«, lød det fra ministeren og ikke som sproglig og kulturel udveksling, som er ideen med ordningen.