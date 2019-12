Partiledere kritiseres for at underminere retsstat efter aktion

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Flere forsvarsadvokater retter nu kritik mod folketingsmedlemmer og partiledere for at 'underminere retsstaten'.

Det skriver Berlingske.

Kritikken går på, at politikere var for hurtige til at konkludere på sociale medier, at de anholdte i en landsdækkende politiaktion i forrige uge er skyldige i at have forsøgt at begå terror i Danmark.

Det kan man ikke, så længe der ikke er nogen af dem, der er dømt, lyder kritikken blandt andet fra Kristian Mølgaard, der er formand for Foreningen af Forsvarsadvokater.

» Man går ud, inden man har noget nærmere kendskab til indholdet, og så roser man aktionen ud fra en kendsgerning om, at det er folk, der er skyldige.

»Og det har man på ingen måde belæg for på det stadie, siger han til Ritzau.

11. december kunne Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste, PET, fortælle, at man havde ransaget 20 adresser og anholdt en lang række personer i en landsdækkende aktion.

Personerne havde man mistænkt for at planlægge terror.

Efter aktionen røg flere politikere og partiledere til tasterne.

Blandt andet takkede statsminister Mette Frederiksen (S) politi og efterretningstjeneste for at 'bekæmpe dem, der truer os':

»Det er takket være dem, at vi ikke er blevet ofre for flere terrorangreb på dansk jord. Det fik vi bekræftet med gårsdagens aktion, skrev statsministeren på Facebook.

ritzau