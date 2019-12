Mand sigtes for grov vold og voldtægt af kvinde

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En 27-årig mand fremstilles mandag formiddag i grundlovsforhør ved Retten i Helsingør sigtet for grov vold og voldtægt.

Det oplyser pressevagten ved Nordsjællands Politi.

»Søndag fik vi flere anmeldelser om, at en mand var ved at udsætte en kvinde for vold foran en opgang i boligkvarteret Nivåhøj i Nivå«, siger pressevagten.

Politiet rykkede ud til området kort efter klokken 13, hvor en 27-årig mand blev anholdt. Ifølge politiet er det en 22-årig kvinde, der har været udsat for grov vold og voldtægt.

»Han blev i første omgang sigtet for vold mod en kvinde, som han har en foregående relation til. På baggrund af den efterfølgende efterforskning skal den 27-årige fremstilles i dag (mandag, red.) sigtet for grov vold og voldtægt«, siger pressevagten.

Det er ikke oplyst, hvor mange tilfælde af voldtægt der skulle være tale om, hvordan manden skulle have været voldelig over for kvinden, eller hvornår overgrebene præcis skulle have fundet sted.

Det er endnu uvist, hvordan den 27-årig forholder sig til sigtelserne mod ham.

ritzau