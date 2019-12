Enhedslisten: Passagerpulsen er blevet »helt uanstændigt behandlet« af regeringen

Der ligger 1.300 millioner ubrugte kroner, som skal bruges til at støtte den kollektive transport. 7 af dem kunne let bruges på passagerernes interesseorganisation, Passagerpulsen, mener Enhedslisten.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Der er masser af penge afsat til den kollektive trafik, som kan bruges til at sikre fremtiden for Passagerpulsen, der med hjemsted hos Forbrugerrådet Tænk, skal tale passagernes sag i arbejdet med at styrke den kollektive trafik.

Det mener Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested, som er stærkt kritisk over for, at transportminister Benny Engelbrecht (S) vil lukke Passagerpulsen ved at fjerne bevillingen med virkning fra 1. januar 2020.

Hvis regeringen bare vil have en dikkende lammehale, er det da klart, at så skal de vælge noget andet. Men det mener vi ikke Henning Hyllested (EL)

Passagerpulsen blev etableret med en politisk aftale i 2014, og der har siden da været brugt syv millioner kroner om året til driften af Passagerpulsen. Men den bevilling udløber ved årets udgang, og transportministeren har afvist at forlænge bevillingen.

Men det kan ikke være, fordi der mangler det beskedne beløb, som det kræver at drive Passagerpulsen, mener Henning Hyllested.

Han peger på, der ligger 1.300 millioner ubrugte kroner i den pulje til Bedre og Billigere Kollektiv Trafik, som de samme forligspartier indgik aftale om i 2012, og som hidtil har finansieret Passagerpulsen.

»Der er efter vores mening tale om rigtige penge, som kan bruges til at finansiere Passagerpulsen fremover«, siger Henning Hyllested.

For negative

Han forklarer, at transportminister Benny Engelbrecht i forhandlinger med forligspartierne - SF, de radikale og Enhedslisten - har afvist at forlænge bevillingen til Passagerpulsen. I et notat fra Transportministeriet fremgår det direkte, at begrundelsen er, at Passagerpulsen har været for negative og dermed givet den kollektive trafik et dårligt image.

»Forløbet har været helt klart utilfredsstillende. Vi har presset på i flere måneder for at få afsat pengene til Passagerpulsen, som vi mener, skal fortsætte i den form, det har fundet. Men man har åbenbart opfattet dem som værende for kritiske«, siger Henning Hyllested.

Socialdemokratiet, DF, de radikale, SF og Enhedslisten indgik i juni 2014 en aftale om at etablere passagerpulsen, som en »interesseorganisation, der har til formål at sætte fokus på passagerernes perspektiver og oplevelser af den kollektive trafik samt varetage passagerernes interesser«.

Partierne afsatte syv millioner kroner om året til Passagerpulsen, der også skulle være et talerør for passagererne og gennemføre undersøgelser og analyser af, hvordan passagererne var tilfredse med den kollektive trafik. Til det formål blev der afsat syv millioner kr. om året frem til udgangen af 2019.

Og det er den bevilling, som regeringen anført af transportministeren har fjernet med virkning fra 1. januar 2020 med det resultat, at Passagerpulsen må lukke. Transportminister Benny Engelbrecht har ikke ønsket at udtale sig om sagen, men det fremgår af et notat fra ministeriet, at Passagerpulsens analyser ikke har været tilfredsstillende, og at Passagerpulsen har givet et for negativt billede af den kollektive transport.

Vagthunden aflives

Den konklusion er Henning Hyllested helt uenig i.

»Passagerpulsen har indsamlet en masse udmærkede data om, hvad passagerne mener om den kollektive transport«, siger han.

Men er det ikke et problem, at Passagerpulsen er med til at skabe et negativt billede af den kollektive transport?

»Nej, det er det ikke, og det gør de heller ikke. Det er politisk bestemt, at den kollektive trafik har været nedprioriteret i en årrække til fordel for udbygning af vejnettet og lavere bilafgifter. Samtidig er signalprogrammet og elektrificeringen kørt helt af sporet. Det er jo ikke Passagerpulsens skyld«.