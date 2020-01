Lexander: »Hvis jeg havde snydt nogle dernede, tror du så, at jeg ikke havde fået buler i badehætten?«

Peter Alexander Lexander er stolt af sin succes på markedet for klimakreditter. Han har selv betegnet sig som idemanden bag en stor forretningssucces i Østeuropa og fortæller, at selskabet bag fik et lån på næsten en milliard kroner for at komme ind på det russiske marked. Men han blev bange for de magtfulde mennesker, som styrede tingene i Rusland. Lexander afviser alle anklager om fusk med kreditter eller svindel med kundernes klimakroner.