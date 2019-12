Flere end 300 hjem har haft ubudne gæster i julen Som sædvanlig har indbrudstyvene travlt i julen. Landet over har politiet siden fredag fået 338 anmeldelser.

Mens de fleste har travlt med at forberede juledagenes hygge har indbrudstyvene i disse dage traditionen tro særligt travlt med helt andre ting.

Siden fredag og til midnat natten til tirsdag har politiet landet over registreret i alt 338 indbrud i private hjem - nøjagtigt det samme antal som sidste år.

For politiet er indbrud, som sker i perioden fra 20. december til 3. januar, juleindbrud. Rigspolitiet opgør anmeldelserne fra midnat til midnat, og offentliggør dem hver morgen.

Nordsjælland topper listen

Øverst på listen over ramte politikredse ligger ikke overraskende Nordsjælland med 67 anmeldelser siden fredag. Der er et pænt stykke ned til nummer to på listen, nemlig Østjylland der har fået 49 anmeldelser.

Carsten Spliid, der er linjechef for forebyggelse og nærhed ved Nordsjællands Politi, fortalte mandag, at han ikke er overrasket over, at Nordsjælland er et populært område for langfingrede folk.

»Vi har historisk set flest indbrud, og derfor er det ingen overraskelse. Langt hen ad vejen tror vi, at det skyldes, at vi har en stor mængde velstillede borgere og indbrudsinteressante boliger«, sagde han.

Bornholmere slipper

I lighed med tidligere år er det bornholmerne, som slipper billigst. Her er der foreløbig ikke anmeldt et eneste indbrud.

Generelt er antallet af indbrud i private hjem faldet i de senere år, fortæller politiet i en pressemeddelelse.

I 2008 var der 44.000 indbrud i private hjem. Det tal faldt til 29.000 sidste år, og i de første seks måneder af i år var tallet godt 11.000.

»Politiet arbejder i dag meget analytisk for bedre at kunne forudse, hvor og i hvilket tidsrum indbruddene bliver forøvet. På den måde kan vores patruljer i langt højere grad virke præventivt«, lyder en del af forklaringen fra Henrik Sønderby, der er chef for Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet.

