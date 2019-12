Flere end 450 private hjem har haft indbrud i julen

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Siden fredag og frem til natten til onsdag har politiet landet over registreret i alt 455 indbrud i private hjem.

Det er lavere end de 464 indbrud, der blev registreret de samme dage sidste år. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Særligt Nordsjælland har i år været ramt af indbrud med i alt 80 registrerede indbrud siden fredag.

Næstøverst på politikredsenes liste ligger i år Østjylland med 61 registrerede indbrud, mens Fyn ligger som nummer tre med 56 indbrud.

Lavest på listen over registrerede indbrud er Bornholm. Her er der nemlig ikke registreret et eneste indbrud siden fredag.

Juleindbrud 2019 Indbrud fordelt på politikredse Anmeldte indbrud i perioden 20.december til 25. december 2019

I forhold til det lavere antal af indbrud samlet set på politikredsene vurderer Rigspolitiet, at faldet ikke mindst skyldes, at flere og flere bliver bedre til at sikre deres hjem.

Hvis det samlede antal af indbrud skal endnu længere ned, så kræver det, at man mindsker markedet for de indbrudstyve, der skal have afsat deres stjålne koster. Det siger Allan Holm, chef for Nationalt Forebyggelsescenter i Rigspolitiet.

»Indbrudstyvene vælger typisk letomsættelige varer som smykker og elektronik. De har brug for hurtigt at komme af med tingene igen, så de ikke ligger inde med dem alt for længe«.

»Så hvis du får et godt tilbud om at købe billige varer, enten af en bekendt eller via handelspladser på nettet, så tænk over om det kan være stjålne varer«, siger Allan Holm i en pressemeddelelse.

Antallet af juleindbrud kan nå at stige

Rigspolitiet bemærker, at antallet af registrerede indbrud de seneste dage stadig kan nå at ændre sig, da et indbrud kan være sket eksempelvis 24. december, men først bliver anmeldt 26. december.

Opgørelsen over antallet af meldte indbrud registreret i de enkelte politikredse bliver offentliggjort hver morgen i disse dage.

For politiet er indbrud i perioden fra 20. december til 3. januar juleindbrud.

ritzau