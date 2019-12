Fængselsbetjent mistænkes for smugle hash og telefon ind i arrest 49-årig fængselsbetjent fra arresten i Aarhus sigtes for at have forsynet indsatte med hash og mobiltelefon.

Østjyllands Politi anholdt kort efter midnat en 49-årig mand, der er sigtet for at have modtaget bestikkelse.

Da manden onsdag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus, kom det frem, at der er tale om en fængselsbetjent, der arbejder i arresten i Aarhus.

Ifølge sigtelsen har han indsmuglet hash og overdraget det til en eller flere indsatte i arresten.

Han er også sigtet for at have overdraget en mobiltelefon til en indsat i arresten mod betaling.

Det skal være sket i perioden fra 24. oktober til 25. december.

Det er uvist, hvor meget hash der er tale om.

Ifølge mandens forsvarer erkender han, at han har bragt hash og en mobiltelefon ind, men han afviser, at det skulle være sket mod betaling.

Manden er sigtet efter en straffelovens paragraf 144 ved som offentlig myndighedsperson at have modtaget bestikkelse.

Derudover er han sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer og medvirken til en eller flere arrestanters ulovlige besiddelse af mobiltelefoner.

Da sigtelsen var læst op, blev dørene til grundlovsforhøret lukket for offentligheden.

Det skete på anmodning af specialanklager Lars Pedersen, Østjyllands Politi.

»Der er en række vidner, der skal afhøres, og deres forklaringer skal ikke påvirkes af, at de kan læse den sigtedes forklaring i pressen, argumenterede anklageren over for dommeren«.

Herefter blev dørene lukket med baggrund i, at »sagen endnu er på et indledende stadie«.

Det er derfor uvist, hvad politiet bygger sin mistanke på, eller hvad den 49-årige i øvrigt forklarer.

