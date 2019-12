Nordsjælland og Østjylland er hårdest ramt af juleindbrud Betjente i Østjyllands Politi fik fat i mistænkt tyv. På landsplan er der modtaget 630 anmeldelser over julen.

I juledagene er der indtil nu registreret 630 anmeldelser om indbrud, oplyser Rigspolitiet 2. juledag.

Antallet er lavere end sidste år, men svarer nogenlunde til niveauet for tidligere år.

Hårdest ramt er borgere i Nordsjælland og Østjylland. I den sidstnævnte politikreds er det dog lykkedes for betjente at anholde en mistænkt indbrudstyv. Han fremstilles for en dommer i grundlovsforhør 2. juledag.

Det var i Højbjerg efter et indbrud i en villa, at betjente anholdt en 29-årig mand. Anholdelsen fandt sted på en parkeringsplads. Det skete blandt andet takket være en hundepatrulje.

»Han var i besiddelse af effekter fra et indbrud i en villa«, siger vagtchefen ved Østjyllands Politi.

Den anholdte er tidligere dømt for berigelseskriminalitet. Netop risikoen for gentagelse indgår i argumentationen for at bede en dommer om at varetægtsfængsle manden.

I juledagene tæller Rigspolitiet anmeldelser om indbrud i villaer, lejligheder, værelser og landejendomme.

Flere værdier end i andre landsdele

Det viser sig, at de fleste anmeldelser er sket i Nordsjælland, Østjylland og på Fyn.

Hos Nordsjællands Politi er der 2. juledag om morgenen dog ingen anholdte indbrudstyve, oplyser vagtchefen.

At dette område i landet er mest plaget, er ikke nogen stor overraskelse og følger helt traditionerne. I de nordsjællandske hjem er der flere værdier end i andre landsdele.

I bunden af statistikken ligger Bornholm. Her har ingen borgere anmeldt indbrud. Derefter kommer Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi samt Københavns Politi.

I Brønshøj forsøgte en tyv at komme ind i hjemmet hos børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). 'Øv - hvor er det bare ubehageligt at komme hjem til', skrev hun juledag på Facebook.

ritzau