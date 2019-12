Partier er åbne for højere straf for misbrug af magt i det offentlige

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Hæv straffen for offentligt ansatte, der misbruger deres magt, lyder anbefalingen fra Transparency International Danmark. Anbefalingen fra organisationen, der kæmper mod korruption, kommer på bagkant af en stribe sager om mulig svindel i det offentlige. Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, er ikke afvisende over for forslaget. »Vi ser på de sager, der har været, med meget stor alvor. Derfor er Rigsrevisionen jo også gået i gang med en undersøgelse af, om kontrollen i det offentlige er god nok«. »Og jeg vil bestemt ikke afvise, at vi også kommer til at kigge på, om de straffe, der er, er afskrækkende nok«, siger han. Læs også: Britta Nielsen tiltalt for groft bedrageri over 25 år Der findes allerede bestemmelser, der kriminaliserer og straffer svig, bedrageri, dokumentfalsk og embedsmisbrug. Men derfor kan der ifølge den socialdemokratiske retsordfører være god grund til at gå dem efter og se på strafferammerne. »Højere straffe kan være med til at sende et signal. Derfor synes jeg, det er meget naturligt at se på, om straffen er høj nok«, siger Jeppe Bruus. SF vil også se på strafferamme Hos regeringens støtteparti SF er retsordfører Karina Lorentzen også tilhænger af at underkaste strafferammerne en kritisk gennemgang. »Når vi får en anbefaling fra en organisation, der bekæmper korruption, og som siger, at vi bør eftergå strafferammerne, så lyder det rigtig klogt«. »Jeg er ikke i tvivl om, at straffen og risikoen for opdagelse indgår i overvejelserne hos de personer, der gør sådan noget«, siger hun. Læs også: Hjemsendt direktør i forsvaret fik 700.000 i fratrædelsesbonus, men blev genansat kort efter Ifølge Karina Lorentzen handler det også om at sikre, at kontrollen er fintmasket nok, og at der er ressourcer hos politi og anklagemyndighed til at efterforske sagerne. SF-ordføreren synes også godt om forslaget fra Transparency International om whistleblowerordninger overalt i det offentlige. »Men det er afgørende, hvordan de placeres organisatorisk, så medarbejderne tør bruge dem. Det kunne eventuelt være eksternt forankret«, lyder det fra Karina Lorentzen. Hun vil på baggrund af anbefalingerne stille spørgsmål om strafniveauet til justitsminister Nick Hækkerup (S). ritzau