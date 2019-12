Politiet taler med forældre og truer med udsmidning og otte års fængsel til unge efter fyrværkeri-uro på Nørrebro

Politiet skal i gang med at indhente overvågningsvideoer for at identificere de unge, der affyrede bomberør i går og onsdag.

Politiet på Nørrebro har i dag været på besøg i private hjem og holde ’bekymringssamtaler’ med de unge under 18 år, der i går blev antruffet af politiet i forbindelse med fyrværkeri-uroen på Nørrebro.

Her har forældrene til de unge fået at vide, hvad deres børn formodes at have gjort, og at det i værste fald kan betyde otte års fængsel »for i grov kådhed« at have udsat andre for fare. Samtidig bliver de oplyst om, at hele familien risikerer at blive smidt ud af deres lejebolig, hvis forholdet er sket inden for 1.000 meter af hjemmet.

»Det er for at oplyse over for folk, at det her kan have voldsomme konsekvenser. Vi har en fornemmelse af, at mange af dem, der gør det, anser det for værende leg og ikke ved, hvad konsekvenserne er af den leg«, siger leder af nærpolitiet i København Nordøst, politikommissær Jonas Wybrandt.

Samtalerne sker, efter grupperinger af unge både onsdag og torsdag affyrede fyrværkeri efter hinanden og efter biler, busser, taxaer og tilfældige forbipasserende.

I løbet af aftenen blev mange unge stoppet og fastholdt af politiet, der fik deres navne og adresser. Ingen blev dog anholdt, da bevisbyrden var svær at løfte.

»Jeg kan godt forstå, at man som Nørrebro-borger føler sig utryg, og det er ikke acceptabelt, at man ikke kan gå på gaden uden at risikere at få en raket i ansigtet. Det er derfor, vi er så massivt ude. Vi forsøger at indhente overvågning fra kameraer, så vi kan genkende og identificere gerningsmændene, og samtidig er vi ude at lave kontrol af de steder, der sælger fyrværkeri«, siger Wybrandt.

Alt tyder dog på, at det anvendte fyrværkeri var fuldt lovligt, siger han.

Sprængt hånden i stykker

At det kan gå meget galt, så politiet et eksempel på 8. december, hvor en kvinde i Korsgade fik sprængt sin ene hånd i stykker, da hun samlede en genstand op, som en gruppe unge havde kastet efter hende. Det viste sig at være et kanonslag.

Ifølge den socialdemokratiske folketingspolitiker Lars Aslan Rasmussen, der selv bor på Nørrebro, bliver der ikke gjort nok fra hverken politis eller gademedarbejderes side for at få stoppet den årlige fyrværkeri-uro. For det er noget, der sker år efter år, siger han.

»Jeg forstår ikke, at man ikke er bedre til at lave en handleplan, der får nogle af de unge væk fra gaderne. Vi ser alt for mange af de helt unge være alt for sent ude i forhold til deres alder, og her er et af problemerne, at deres forældre ikke spiller nogen rolle i deres liv«, siger han.

»Jeg ved godt, hvor hårdt presset politiet er, men jeg håber klart, at de får sigtet nogen for de her forhold. Ikke at det skal handle om at sætte folk i fængsel, men det er vigtigt, at man mærker en konsekvens, og at det spreder sig i miljøet, at det er alvor«, siger han.

Her mener Aslan Rasmussen, at mere kameraovervågning kunne være en løsning. Regeringen gav tidligere på året politiet tilladelse til at sætte 300 ekstra såkaldte tryghedskameraer op.

»Jeg oplever, at folk er bange for at stå frem og fortælle, hvad de oplever. Så det er klart, at kameraer kunne lette politiets arbejde«, siger han.

Politiet meddeler, at man i de kommende dage vil opleve et øget beredskab på Nørrebro.