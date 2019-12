Direktør for Cyklistforbundet: Der er ikke nogen promillegrænse på cyklen. Så snup den, hvis du har fået en lille en

Regler for promillekørsel

Fakta

Kører du på cykel eller elcykel (max 25 km/t) kan du få 1500 kroner i bøde for at være for påvirket (politiets skøn) til at føre cykel på betryggende vis. Men dit kørekort kommer ikke i fare.

Kører du på knallert, speed pedelec (elcykel op til 45 km/t) eller bil, så er grænsen 0,5-1,2 promille. Så vil du få frakendt kørekortet betinget (hvorefter du skal til orienterende køreprøve). Du vil få en bøde på en netto-månedsløn gange promillen, og du skal gennemføre et ANT-kursus (alkohol, narko og trafik).

Er promillen over 1,2 stiger sanktionerne. Du får frakendt kørekortet ubetinget i 3 år, en bøde på netto månedsløn gange med promillen og et ANT-kursus. Kommer promillen over 2, så kommer der 20 dages betinget fængsel oveni, og din bil kan blive konfikseret.

Kilde: Rådet for Sikker trafik

