Her er 12 nye love og regler, der er trådt i kraft 1. januar Seniorpension til nedslidte, nye regler for ledige, lastbiler må køre hurtigere, og bæreposer bliver dyrere.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En række nye love og regler er trådt i kraft 1. januar 2020.

Vi har samlet et udpluk, og du kan læse om 12 af dem her:

Seniorpension til nedslidte:

Murere med ryglidelser, laboranter med håndskader og andre nedslidte kan se frem til indførelsen af en seniorpension. Ordningen giver personer, der opfylder en række krav, mulighed for at søge om seniorpension, hvis de har seks år eller mindre til folkepensionen, har arbejdet fuld tid i sammenlagt 20-25 år og maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen. Seniorpensionen svarer til de 16.000-19.000 kroner, man i dag kan få i førtidspension.

Afgift på nødder forsvinder helt:

Tilbage i 2017 besluttede Folketinget at skrotte afgift på nødder. I første omgang blev den halveret, og fra 1. januar 2020 er afgiften helt væk. Det betyder en administrativ lettelse for virksomheder, der handler med nøddeprodukter, og det giver også forbrugerne billigere nødder. Coop har tidligere oplyst, at priserne i detailkædens butikker vil følge afgiftslettelserne en til en. Så for eksempel en pose mandler, som før den første afgiftsnedsættelse i 2018 kostede 28,95 kroner, vil koste 23,13 kroner i 202.

Bæreposer bliver dyrere:

Det bliver dyrere at købe en plastik- eller papirpose til sine varer, når man er ude at handle. I dag er afgiften på bæreposer af plastik 22 kroner per kilo, men den afgift tredobles til 66 kroner. Det betyder, at prisen per plastikpose stiger fra tre kroner til godt fire kroner. Prisen på engangsservice står til at stige med 30 procent.

Nye regler om brug af magt:

Må en socialpædagog fysisk forhindre en udviklingshæmmet person i at ødelægge inventaret på sit værelse, hvis vedkommende ikke reagerer på opfordringer til at stoppe? Ja, er svaret, der har hjemmel i nye regler om magtanvendelse over for voksne borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne. Folketinget har vedtaget de nye regler for at skabe større klarhed om, hvornår og hvordan man må anvende magt. For eksempel skal det ikke længere være godkendt på forhånd af kommunen, når personalet fastholder en borger kortvarigt i hygiejnesituationer. På ældreområdet vil reglerne især få betydning for borgere med demens.

Obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomster:

Personer på for eksempel kontanthjælp, dagpenge eller førtidspension har fra nytår fået en obligatorisk pensionsordning. Opsparingen kan udbetales, når man bliver folkepensionist. I 2020 er bidraget 0,3 procent, og det stiger hvert år med 0,3 procentpoint til og med 2030, hvor det er 3,3 procent. Staten indbetaler bidragene, så man får den samme ydelse som normalt. Og man skal ikke gøre noget selv, for indbetalingen sker automatisk. Fra maj vil det være muligt at se indbetalingerne for første kvartal, og hvor meget man kan forvente at få udbetalt fra ATP Livslang Pension.

Lastbiler må køre hurtigere:

Hastighedsgrænsen for lastbiler sættes op fra 70 til 80 kilometer i timen uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje. Dog vil der lokalt være mulighed for at fastsætte hastighedsgrænser, hvor det ikke vil være forsvarligt at køre 80 kilometer i timen. Reglerne gælder også for trailere og campingvogne.

Større bøder til lastbiler med alvorlige fejl:

Det bliver markant dyrere for chauffør og vognmand, hvis et tungt køretøj efter nytår standses med alvorlige fejl og mangler. Hidtil har det kostet 1000-3000 kroner, men med de nye regler hæves bøderne til 5000 kroner til chaufføren og 10.000 kroner til ejeren.