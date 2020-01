Ni personer behandlet for fyrværkeri-skader på øjnene nytårsaften

Tre af de tilskadekomne er børn på henholdsvis 15, 15 og 17 år. Kun to af de ni øjenskader er alvorlige.

Antallet af øjenskader, der er blevet behandlet på øjenklinikker på landets sygehuse nytårsnat, ligger langt under niveauet sidste år.

Således er blot ni personer kommet så alvorligt til skade efter nærkontakt med fyrværkeri, at de har været en tur på hospitalet.

Det oplyser overlæge Jørgen Villumsen, der er overlæge på Øjenklinikken på Rigshospitalet i Glostrup.

»Tallene er lavere, end de har været længe. De sidste fire år har de ligget klart højere, og nu ligger de på et niveau, som man så i starten af 00'erne«, siger Jørgen Villumsen.

Sidste år blev 22 personer behandlet for øjenskader, mens der året forinden blev registreret 28 behandlingskrævende øjenskader.

»Det glædelige er, at der kun er to alvorlige øjenskader. Det vil sige, at de har en synstruende tilstand. Resten kommer sig sandsynligvis helt uden mén«, siger Jørgen Villumsen.

Ingen har brugt sikkerhedsbriller

Tre af de tilskadekomne er børn på henholdsvis 15, 15 og 17 år.

»Fælles for alle tilskadekomne er, at ingen af dem har brugt beskyttelsesbriller, så igen må man konstatere, at beskyttelsesbriller tilsyneladende er meget, meget effektive«, siger Jørgen Villumsen.

Han hæfter sig i øvrigt ved, at de færreste skader skyldes fyrværkeribatterier, der tidligere har forårsaget mange skader.

I stedet har vildfarne raketter stået for fem af de registrerede øjenskader i år.

»De seneste år har det været ret karakteristisk, at vi har set batterier eksplodere op i hovedet på folk. Der er kun tre skader af den slags i år, og det er et klart fald«.

»Det kan tænkes, at det skyldes, at batterierne har fået en bedre kvalitet. Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald iøjnefaldende, når man kigger på tallene«, siger Jørgen Villumsen.

Af opgørelsen fremgår det i øvrigt, at ingen af øjenskaderne var forårsaget af hjemmelavet fyrværkeri.

