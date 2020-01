Nu er det officielt: 2019 må nøjes med delt førsteplads på regnvåd rekordliste

Automatisk oplæsning Beta

2019 blev ikke det mest regnfulde år i Danmark. Det er nemlig en position, der må deles med 1999.

Det konkluderer DMI - Danmarks Meteorologiske Institut - efter et par måneders noget nær konstant nedbør. Efteråret alene er det vådeste, der er målt herhjemme.

Set hen over året blev der målt omkring 905 millimeter nedbør, så der skal et målfoto til for at afgøre, om det var 1999 eller 2019, der løb med sejren. Indtil da står der uafgjort.

Med til billedet hører, at foråret bød på lidt sen frost og på en tidlig tørkeperiode, som bekymrede noget. For 2018 blev et meget tørt og varmt år - en omstændighed, blandt andre landbruget ikke ønskede gentaget.

Et meget varmt år

Til gengæld blev året, der gik, ifølge meteorologerne det fjerdevarmeste sammen med 2006 og 2008. Det er vel at mærke beregnet ud fra de regelmæssige standardmålinger, der begyndte i 1873. Gennemsnitstemperaturen i 2019 endte på 9,4 grader. Varmerekorden fra 2014 med 10 grader i gennemsnit blev ikke slået i året.

Det var fortiden. Fremtiden - den nære fremtid vel at mærke - byder på tørt vejr og temperaturer i intervallet mellem 2 og 7 grader i de kommende dage. Der er ikke umiddelbart regnvejr i udsigt. Endnu....