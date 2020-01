Dreng får alvorlig øjenskade efter fund af fyrværkeri på skole

Automatisk oplæsning Beta

En dreng i 11-12-årsalderen har torsdag fået en alvorlig øjenskade, efter at han og to kammerater fandt ueksploderet fyrværkeri på Korup Skole i Odense, oplyser Fyns Politi.

Ulykken skete klokken 12.26, da drengene fandt, hvad der ifølge politiet formentlig var toppen af en kugleraket.

»Vi ved ikke, hvad det får af betydning for hans syn på lang sigt, men det er potentielt synstruende«, siger vagtchef Lars Thede.

De to andre drenge kom kun lettere til skade, oplyser politiet.

Vagtchefen fortæller, at politiet på grund af ulykken har iværksat en større indsats i området. I den forbindelse er der blandt andet fundet noget fyrværkeri, som kunne minde om det, drengene fandt.

»Det var nogle lærere på skolen, som fandt det, og det er blandt andet på den baggrund, at vi kan sige, at vi formoder, at der er tale om toppen på en kugleraket«, siger Lars Thede.

Drengene kan have antændt kort lunte

Toppen på en kugleraket er udstyret med en kort lunte, som brænder meget hurtigt. Og politiet mener, at drengene har antændt lunten, som så er brændt på et øjeblik, hvorefter den fundne genstand eksploderede.

Ulykken skete på et idrætsområde, som grænser op til selve skolen. Området er blevet gennemsøgt med hunde.

»Vi kan se i skraldespandene, at området er blevet brugt flittigt til affyring mellem jul og nytår«, fortæller Lars Thede.

Politiet har desuden fundet et stykke fyrværkeri, som efter alt at dømme er hjemmelavet. Der er tale om et mindre rør, som er omviklet med papir, formentlig et hjemmelavet kanonslag.

Til at håndtere det har politiet valgt at tilkalde Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, også kaldet EOD.

Fejringen af det nye årti har ellers budt på væsentligt færre øjenskader end de seneste nytårsaftener. Nytårsdag oplyste Rigshospitalets øjenklinik i Glostrup, at der på landsplan var behandlet ni personer for øjenskader.

I de foregående år har antallet været henholdsvis 22 ved nytåret til 2019 og 28 året før.

Kun to af de ni øjenskader er blevet karakteriseret som alvorlige, hvilket vil sige, at de truer med at beskadige den tilskadekomnes syn.

Hos Fyns Politi opfordrer Lars Thede til forsigtighed, hvis man finder uafskudt fyrværkeri.

»Hvis man er det mindste i tvivl, så skal man ringe til os«, lyder det fra vagtchefen.

ritzau