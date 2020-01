Forsinkelser præger S-togene i myldretiden

Har du snart fri fra arbejde, og skal du med S-togene hjem, må du hellere indstille dig på længere rejsetid. Alle S-togs linjer på nær to er ramt af ændringer, som kan give forsinkelser på din togrejse.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hvis du skal med toget i dag, kan du godt forvente længere rejsetid.

DSB oplyser på sin hjemmeside, at alle linjer, på nær linje F og H, er ramt af ændringer.

Ændringerne skyldes fejl på et sporskifte ved Svanemøllen Station.

Der er fortsat ændringer på alle S-togslinjer - undtagen linje F og H



Ændringerne skyldes fejl på et sporskifte ved Svanemøllen Station.



Læs mere og hold dig opdateret her: https://t.co/Vc3Ld7GxAb https://t.co/EeEYGNrKPA — DSB (@omDSB) January 6, 2020

DSB skriver på hjemmesiden:

Linje B kører med færre S-tog mellem Høje Taastrup og Valby og igen mellem Svanemøllen og Farum. Linje Bx kører ikke.

Linje C kører med færre S-tog mellem Frederikssund og København H og mellem Hellerup og Klampenborg kører der Togbusser.

Linje E kører med færre S-tog mellem Køge og København H og igen mellem Bernstorffsvej og Holte.

Pressemedarbejder hos BaneDanmark udtaler, at de regner med at have problemet løst henover natten, så togtrafikken er klar til morgendagens myldretid:

»Vi har fået bestilt og er i gang med at få fragtet den reservedel, der skal bruges for at løse problemet«.

Udover problemer med togtrafikken, har rejsende i løbet af dagen ikke haft mulighed for at købe billetter hos DSB i billetautomater, på hjemmesiden eller i DSB’s app, da systemet brød ned mandag formiddag.

DSB oplyser ifølge Ritzau mandag eftermiddag, at billetsalget fungerer igen.

Der er fortsat problemer med app’en, som forventes at være oppe at køre inden for kort tid, mens de øvrige salgsmuligheder er tilbage i drift.