Gruppe tiltales for mareridtsagtig mishandling af kvinde

Hun blev slået, truet på livet, låst inde og voldtaget. Hun blev tvunget til at sove på gulvet, blev angrebet af en hund, blev nægtet adgang til tilstrækkelig mad og blev frarøvet sin månedlige indkomst.

I et langt og detaljeret anklageskrift beskriver anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi de pinsler, som en kvinde gennem mange måneder menes at have været udsat for på adresser i Roslev og Højslev i Nordvestjylland.

I alt fem personer er tiltalt i sagen. Den ene - en 28-årig mand - har haft et forhold til kvinden og er hovedmistænkt i sagen.

Overgrebene skal være sket i perioden fra juni 2017 til marts 2019.

Den 28-årig mand har ifølge tiltalen i perioder dagligt slået kvinden. Han har kastet hende mod en væg, truet hende på livet med et luftgevær og hindret hende adgang til mad og drikke, så hun tabte sig 'betydeligt'.

Manden har desuden forbudt hende at omgås familie og venner, flere gange voldtaget hende og truet hende til at hæve sin indkomst og give den til ham hver måned, står der i anklageskriftet.

På den måde skal han have frarøvet kvinden 166.400 kroner.

De resterende fire, der er tiltalt i sagen, er tre mænd på henholdsvis 23, 26 og 26 år samt en kvinde på 19 år.

De er tiltalt for at have mishandlet kvinden, for at have udøvet vold 'af særlig rå, brutal eller farlig karakter', for ulovlig tvang og frihedsberøvelse.

Hund opildnet til at angribe offeret

Blandt andet er en hund blevet opildnet til at angribe offeret, hun er blevet trukket rundt med et hundehalsbånd om halsen, tvunget til at sove på gulvet uden underlag og til at besørge udendørs.

Endelig mener anklagemyndigheden, at kvinden er blevet truet til ikke at forlade den adresse, hun opholdt sig på, ligesom hun er blevet underernæret, fordi de tiltalte fortsat hindrede hende i at spise og drikke.

Kvinden er ikke den eneste, der ifølge anklagemyndigheden er blevet udsat for mishandling. Den 28-årige hovedmistænkte er også tiltalt for mishandling, voldtægt og tvang begået mod en anden person.

Disse overgreb skal have fundet sted gennem cirka et år fra 2015 til 2016.

Anklagemyndigheden tager forbehold for, at den 28-årige mand kan idømmes forvaring, der er en tidsubestemt straf.

Forvaring anvendes i sager om alvorlig - oftest personfarlig - kriminalitet, hvor den tiltalte vurderes at udgøre en nærliggende fare for andre mennesker.

Desuden tager anklagemyndigheden forbehold for, at to af de øvrige tiltalte kan have været mentalt påvirket - for eksempel på grund af psykisk sygdom eller retardering - og derfor ikke kan idømmes en almindelig fængselsstraf.

Sagen behandles ved Retten i Viborg og indledes 13. januar.

ritzau