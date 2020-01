Torturkomité: Dansk udlændingecenter er uegnet til mennesker Afviste asylansøgere, som ikke har gjort noget kriminelt, bor på Udlændingecenter Ellebæk, der møder kritik.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Udlændingecenter Ellebæk i Nordsjælland får hård kritik af Europarådets komité til forebyggelse af tortur (CPT).

Stedet betegnes som et af de værste i Europa af komitémedlem Hans Wolff, som har ledet delegationen bag rapporten, der blev offentliggjort tirsdag.

»Rusland, Tyrkiet og Ukraine er blevet nævnt som værre steder. Men selv i de lande finder vi bedre forhold end i Danmark«, siger Hans Wolff til Ritzau.

Rapporten omhandler også andre fængsler og detentionscentre i Danmark.

Wolff peger blandt andet på manglende toiletter, utilstrækkelige sundhedstilbud, bæltefikseringer og stærkt begrænset adgang til fri luft.

I Ellebæk placerer man afviste asylansøgere, der ikke vil rejse hjem. Udlændingeloven gør det muligt at benytte 'motivationsfremmende frihedsberøvelse'.

»Sådanne tiltag, finder jeg generelt, er nødvendige i forhold til at sikre et effektivt udsendelsessystem«, skrev udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til Udlændinge- og Integrationsudvalget i efteråret 2019.

Chef: Bør indse, at det er forkert

Torturkomitéens delegationschef mener, at den danske regering bør indse, at det er forkert.

»Jeg kender det citat (fra Tesfaye, red.), og jeg håber, at regeringen vil ændre opfattelse af, hvad deres pligter er. Dette er en klar misforståelse af statens ansvar og målet med detention«, siger Hans Wolff.

Ellebæk »egner sig slet ikke til mennesker«, mener komitéens delegationsleder.

»Det er ikke acceptabelt, at man behandler mennesker under forhold, der ikke er passende for mennesker. Det er helt fundamentalt uforsvarligt. Så idéen om at bruge det som motivation, er ikke acceptabel fra et menneskerettighedssynspunkt, siger Wolff.

Rapporten er baseret på besøg på blandt andet Ellebæk og Nykøbing Falster Arrest.

De danske myndigheder er ikke tvunget til at rette ind efter kritikken. Men CPT opfordrer danske myndigheder til at ændre forholdene. Eller at flytte migranterne til andre steder.

Komitéen beder Danmark om inden for tre måneder at svare på, hvordan man forholder sig til disse anbefalinger.

Det kritiseres blandt andet, at kvinder på Ellebæk kun har adgang til frisk luft 30 minutter dagligt.

CPT: Godt med brug af bæltefiksering

CPT konkluderer dog også, at det er godt, at brugen af bæltefiksering på nationalt plan er reduceret de seneste fem år.

Men det understreges samtidig, at bæltefikseringer fortsat benyttes. Og at komitéen ikke finder dette retfærdiggjort. Det kan være mishandling, påpeges det.

Morten Messerschmidt (DF) mener, at det er forkert, at Europarådet overhovedet rejser til Danmark for at lave en sådan rapport, som komitéen indsamlede data til i april 2019:

»Jeg synes, det er noget pjat, at Europarådet sender en flok dommere omkring. Og så er der pligt til, at man skal udtale sig kritisk om et eller flere projekter, man besøger. Jeg synes ærlig talt, at det er svært at tage alvorligt«.

DF-politikeren påpeger, at »hele idéen med Ellebæk er, at det ikke skal være behageligt« - at »folk skal udrejse«.

ritzau