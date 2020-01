Forældre oplever en sindssyg magtesløshed, som de ikke kan håndtere

Det kan psykolog Helle Lindgaard bekræfte. Ud over at forske i emnet har hun i sin praksis specialiseret sig i at rådgive pårørende til misbrugere. ​

»De har virkelig brug for hjælp. Både i form af fællesskaber, hvor de kan snakke om deres situation uden at frygte fordømmelse, og rådgivning til at overkomme de belastninger, der er en direkte følge af deres børns stofmisbrug. Der mangler i udpræget grad viden om, hvor svært livet er for dem«, siger Helle Lindgaard.

Hvor slemt det står til, belyste hun via forskning fra blandt andet Danmark og Norge i rapporten ’Afhængighed og relationer – de pårørendes perspektiv’ fra Center for Rusmiddelforskning i 2008.

»Og billedet er fuldstændig det samme i dag. Det bekræfter ny international forskning, og min kliniske praksis bekræfter tyngden i forældrenes vanskeligheder«.

Et liv med voldsomheder

Helle Lindgaards rapport viser, at 75 procent har været udsat for verbale overgreb fra barnet, 45 procent har været vidne til barnets trusler om eller forsøg på selvmord, 43 procent har oplevet skam, 39 procent har været udsat for trusler om vold fra barnet, 23 procent har mistet venner, 23 procent har oplevet social fordømmelse, 16 procent har oplevet andre krænkelser, 14 procent har været udsat for vold fra barnet, 5 procent har oplevet, at deres barn døde som følge af misbrug, og 2 procent har været udsat for seksuelle overgreb fra barnet.

Hun efterlyser en kampagne, der synliggør tilbud til forældre om gratis rådgivning eller selvhjælpsgrupper, der måtte findes ud over kommunale tilbud. De kan være svære at få øje på, og de kan være eneste mulighed for forældre, hvis behandlingen af den unge ikke falder positivt ud, og hvis de ikke har råd til at betale for professionel hjælp.