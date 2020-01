Hvad vil det sige at være dansk? »Kjolen ryger måske lige lidt op over knæene. Der er også en frihed i at kunne cykle, især som kvinde«

I en ny bog forsøger den gamle rabbiner Bent Melchior og den meget yngre muslimske aktivist Özlem Cekic at indkredse ’det særligt danske’. Begge har de oplevet at få deres danskhed anfægtet. Vi bringer her et uddrag fra Anders Jerichows bog ’Brobyggere’.