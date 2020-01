IngenCO2: »Vi har ikke mulighed for at tage ned at besøge hver enkelt landsby, som får et klimaeffektivt komfur«

Direktør Erik Sommer fra IngenCO2 fastholder, at hans kunder har CO 2 -neutrale hjemmesider, men vil bede om en redegørelse om projektet i Kenya. Han mener ikke, at IngenCO2 selv kan undersøge de projekter, de køber kreditter fra.

Internettet udleder lige så meget CO 2 som verdens samlede flytrafik, men flere af Danmarks største selskaber og kommuner kalder deres hjemmesider CO 2 -neutrale, fordi de køber kompensation via firmaet IngenCO2.dk. Til gengæld får selskaberne lov at bruge IngenCO2’s logo: et grønt træ og deklarationen ’CO 2 -neutralt website’.​

Flere eksperter har dog sået tvivl om, hvorvidt IngenCO2 kan holde, hvad selskabet lover sine kunder. Mindst halvdelen af al IngenCO2’s klimakompensation stammer nemlig fra et kritiseret projekt med energivenlige komfurer i Kenya. Men initiativtageren til IngenCO2, Erik Sommer, fastholder, at selskabernes hjemmesider er CO 2 -neutrale.

»Jeg mener, hjemmesiderne er mere end bare CO 2 -neutrale. Der skal være plads til, at et projekt kører skævt, så vi har fra starten investeret i flere projekter og købt flere kreditter, end vi har haft brug for. Dermed er vores kunder også dækket ind, selv om et projekt teoretisk set måtte falde«, siger Erik Sommer.

Hvad har I gjort for at sikre jer, at klimakreditterne fra komfurprojektet i Kenya repræsenterer faktiske CO 2 -besparelser?

»Vi har ikke mulighed for at tage ned at besøge hver enkelt landsby, som får et klimaeffektivt komfur. Vi har i stedet lænet os op ad Gold Standard, fordi det er det bedste af den bedste standard for klimakreditter på markedet. Det er vel klimaprojekternes Svanemærke. Det er anbefalet af Økologisk Råd og talrige eksperter«, siger Erik Sommer.

Fakta Hvad er Gold Standard? En mærkningsordning for klimaprojekter, som blev udviklet i 2003 af WWF Verdensnaturfonden. For at et klimaprojekt kan opnå Gold Standard-certificering, skal det leve op til ordningens retningslinjer og krav. ​ Projektudvikleren skal årligt indsende rapporter, der dokumenterer, at der er sket en CO 2 -besparelse. Desuden skal en kontrollant, som er godkendt af Gold Standard, foretage målinger og indsende en rapport. Projektudvikleren afholder udgifterne til kontrollanten.​ Hvis Gold Standard godkender rapporterne, udsteder de klimakreditter, som projektudvikleren kan sælge. Kreditterne og rapporterne kan følges i Gold Standards register, som er tilgængeligt online.​​​​​​​​​​ Vis mere

I Kenya sagde 36 ud af 37 familier til os, at de aldrig havde brugt komfurerne, de havde modtaget. Den lokale organisation Camp Kenya, som byggede flere af komfurerne, sagde, at stort set alle var gået tilbage til at bruge traditionelle bål. Hvad siger du til det?

»Det er selvfølgelig ærgerligt, at I tager ned, to et halvt år efter at projektet er stoppet med at modtage kreditter, og får det at vide. Men på baggrund af jeres undersøgelse har vi bedt Gold Standard om en redegørelse for, hvor stor CO 2 -effekt projektet har haft. Vi hører modsat, at folk siger, at de ikke har brugt komfurerne, fordi de tænker, at det øger chancerne for, at de får ny støtte. Men vi tager det her meget alvorligt og følger stramt op på det«.

CO 2 -besparelserne, Gold Standard har udstedt, er baseret på rapporter fra CO2balance og deres konsulenter. Gold Standard har aldrig selv besøgt projektet. Hvad skal en ny rapport kunne gøre anderledes?

»Vi vil gerne vide præcist, hvordan man kommer frem til, at de her mennesker siger, som de nu engang gør. Hvis I har besøgt 37 familier, mens CO2balance løbende har lavet kontrol, og Gold Standard kan vise deres data til os. Jamen så bliver vi jo nødt til at stole på dem«.

Ved du, hvordan CO2balance har målt CO 2 -besparelser på de her komfurer?

»Nej. Jeg er af den overbevisning, at når nogen får et energieffektivt komfur, bruger de det så meget, som de overhovedet kan. Hvis ikke det passer, og at målingerne er forkerte, er det måske Gold Standard, som har et problem. Hvis der overhovedet er et problem«.​

Løfter om CO 2 -neutralitet

IngenCO2 har købt klimakreditter fra andre projekter end det i Kenya.

Har I undersøgt de andre projekter, I har investeret I, for at dække jer ind?

»Altså om vi har været nede at se, om vandboringsprojektet i Afrika kører, eller om vindmøllerne i Indien virker? Nej, det har vi ikke«.

Hvordan kan du så vide, at de selskaber, som køber sig ind hos jer, får 100 procent CO 2 -neutrale hjemmesider?

»Jeg kan vide det, fordi vi overkompenserer og deltager i projekter, som er Gold Standard-projekter«.

Men når du ikke undersøger dem, hvordan kan du så vide, at de kreditter, du køber, repræsenterer en faktisk CO 2 -besparelse ude i verden?

»Jo, hvis jeg læner mig op ad, at det er et Gold Standard-projekt, som siger, at der er en faktisk besparelse«.

Har I gennemgået de dokumenter og rapporter, som projektudviklerne har lavet for at få kreditterne?

»Nej, vi læner os op ad, at det er Gold Standard«.

Markedsføringsloven siger, man ikke må brande sig på noget, som ikke er rigtigt. Så spørgsmålet om, om man har en 100 procent CO 2 -neutral hjemmeside eller ej, står og falder med tilliden til Gold Standard?

»Ja. Og det er jeg helt tryg ved, fordi vi er med i flere Gold Standard-projekter, og fordi så mange anerkendte eksperter og organisationer har tillid til dem«.