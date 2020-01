SF vil sætte karakterloft på optag på studier Er adgangskravet over 10, skal der i stedet være en optagelsesprøve til alle med et snit over 10, mener SF.

Det skal være slut med adgangskrav, der sprænger karakterskalaen, når unge fremover søger ind på en videregående uddannelse.

Det mener SF, skriver Jyllands-Posten.

Partiet vil lægge et loft over adgangskvotienten, så alle uddannelser, der har adgangskrav på 10 eller derover, i stedet skal tilbyde en optagelsesprøve til elever med et snit over 10, hvis der er flere ansøgere end pladser.

»Det skaber et karakterræs, der er usundt for trivsel og læringskultur på ungdomsuddannelserne. Her har mange øjnene så stift rettet mod de høje adgangskvotienter, at de bliver enormt bange for at fejle, fordi de skal have 12 i alle eksamener for at holde alle døre åbne«, siger undervisningsordfører Jacob Mark (SF) til Jyllands-Posten.

Forslaget ville i 2019 ramme 41 af landets omkring 850 uddannelser, skriver avisen.

ritzau