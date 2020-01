Mette Frederiksen ansætter gammel kending som ny topchef

Automatisk oplæsning Beta

Barbara Bertelsen skal være ny departementschef i Statsministeriet efter Christian Kettel Thomsen, oplyser Statsministeriet.

Hun kommer til Statsministeriet fra en tilsvarende stilling i Justitsministeriet og bliver den første kvindelige departementschef i Statsministeriet.

Barbara Bertelsen er 46 år og har været departementschef i Justitsministeriet i fem år.

Hun overtager jobbet fra Christian Kettel Thomsen, som regeringen har indstillet til posten som vicepræsident i Den Europæiske Investeringsbank.

Det var Mette Frederiksen selv, der i sin tid som justitsminister i 2015 ansatte Barbara Bertelsen som departementschef første gang. Og Mette Frederiksen ser frem til at genoptage samarbejdet.

»Barbara er kendetegnet ved sin høje faglighed, sit kæmpe engagement og brede samarbejde med aktører fra alle dele af samfundet«.

»Der står mange vigtige opgaver for døren for regeringen, og Barbara vil yde et centralt bidrag til at løfte disse«, siger Mette Frederiksen i en pressemeddelelse.

PET-chef afløser Bertelsen

Justitsminister Nick Hækkerup (S) takker Barbara Bertelsen for indsatsen i Justitsministeriet.

»Barbara har i sine næsten fem år som departementschef med utrættelig dedikation skabt et ministerium, som hver dag har fokus på at sikre retsstatens grundlæggende principper og et trygt og sikkert Danmark, og som hver dag har fokus på at skabe resultater, der understøtter de politiske mål«, lyder det fra Nick Hækkerup i en pressemeddelelse.

»Danmark er utrolig godt tjent med, at Barbara nu som den første kvinde bliver departementschef i Statsministeriet«, siger Nick Hækkerup videre.

Barbara Bertelsen, glæder sig til at begynde sit nye arbejde.

Hun betegner det som en embedsmands »største privilegium« at tjene demokratiet.

Når Barbara Bertelsen på mandag overtager tjansen i Statsministeriet, bliver det Johan Legarth, som skal være departementschef i Justitsministeriet.

Han er juridisk chef i Politiets Efterretningstjeneste (PET) og har blandt andet arbejdet som afdelingschef i Justitsministeriets departement.

Blå bog Barbara Bertelsen Barbara Bertelsen er født i 1973 i København og student fra Esbjerg Statsskole Uddannet jurist i 1998 fra Aarhus Universitet. Ansat som førstfuldmægtig og siden kontorchef i Justitsministeriet og en overgang i Statsministeriet. Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet fra 2012-2015 Siden 2015 departementschef og øverste embedsmand i Justitsministeriet

Ritzau/Politiken