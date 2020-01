»Klimakompensation er en ny form for kolonialisme«

Når vi køber klimakompensation, pådutter vi fattige mennesker i ulande at reducere deres i forvejen beskedne CO 2 -udledning, så vi i den rige verden selv kan slippe for at gøre det. Det er uretfærdigt og en form for nykolonialisme, mener den nigerianske klimaforkæmper Nnimmo Bassey.