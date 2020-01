Mindehøjtidelighed for Suleimani er varslet på Rådhuspladsen i morgen Mindehøjtidelighed for blandt andre iransk general varslet i København. Dybt forkasteligt ifølge Naser Khader.

På Facebook inviteres folk til en mindehøjtidelighed for blandt andre den iranske generalmajor Qassem Suleimani på Rådhuspladsen i København søndag klokken 18.

Københavns Politi bekræfter, at der er anmeldt en mindehøjtidelighed for 'dræbte i Irak' på samme sted og samme tidspunkt, men kan ikke bekræfte, om der er tale om samme arrangement.

Politiet noterer dog, at der er tale om samme arrangør.

Det er oplyst, at det ventes, at der samles mellem 10 og 100 personer. Ud over det har politiet ikke mange detaljer om arrangementet.

På Facebook fremgår det, at mindehøjtideligheden vil være til ære for Qassem Suleimani og de irakere, der døde i et amerikansk droneangreb 3. januar.

Drabet har siden medført en eskalering af konflikten mellem USA og Iran.

I beskrivelsen af begivenheden kaldes droneangrebet endvidere et 'terrorangreb'.

Naser Khader: Svarer til mindehøjtidelighed for bin Laden

Det varslede arrangement har bragt sindene i kog hos en række politikere. En af dem er De Konservatives udenrigsordfører, Naser Khader.

Han mener, at det er 'dybt, dybt forkasteligt' at afholde en mindehøjtidelighed for blandt andre Qassem Suleimani.

»Jeg siger ikke, at det skal forbydes. Jeg er bare kritisk over for, at de gør det. Det svarer til at holde en mindehøjtidelighed for Osama bin Laden«.

»Det er mangel på respekt over for de mange ofre, de her mænd har på samvittigheden«, siger Naser Khader og henviser til Suleimani og flere af de andre, der døde i angrebet.

