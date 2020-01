Regeringen vil forbyde salg af lattergas i alle kiosker

Flertal ønsker at regulere salg af lattergas for at stoppe unges forbrug. Forhandlinger genoptages tirsdag.

Når Folketingets partier tirsdag fortsætter forhandlinger om at begrænse unges adgang til lattergas, bliver det med et nyt forslag på bordet.

Til sit udspil føjer regeringen nemlig forslaget om, at salg af lattergaspatroner skal forbydes i kiosker over hele landet.

Det fortæller erhvervsminister Simon Kollerup (S).

»Jeg synes, jeg kan konstatere, at tilgængeligheden er en udfordring, som gør, at forbruget af lattergas er højt - især i hovedstadsområdet hvor mange kiosker har lange åbningstider«.

»Jeg vil se, om vi kan få salget af lattergas væk fra kioskerne og dermed gøre det mindre tilgængeligt og mindre fristende«, siger han.

Stort forbrug af lattergas

Allerede inden jul begyndte partierne at forhandle om, hvordan man fremadrettet kan undgå, at flere og flere unge bruger lattergaspatronerne som rusmiddel.

Patronerne er egentlig tiltænkt flødeskumssifoner.

Initiativet kom, efter at blandt andre Giftlinjen og Roskilde Festival kunne berette om et stort forbrug af lattergas.

Forbruget kan føre til nerveskader, akut iltmangel og i værste tilfælde dødsfald, lød det.

For at komme problemet til livs, har regeringen allerede foreslået at forbyde salg til unge under 18 år og at begrænse salg til private til to patroner af otte gram.

Samtidig vil regeringen øge kontrollen og fordoble bødestraffen for butikker, hvis de sælger lattergas til brug som rusmiddel.

Minister: Indgribende skridt

Men på trods af dette mener erhvervsministeren, at det er nødvendigt at gå skridtet videre og forbyde salg i alle kiosker, siger han.

»Vi kan kontrollere nok så meget. Men hvis tilgængeligheden er for stor, så er der folk, som vil blive ved med at være fristede. Og vi kan ikke kontrollere det hele, uanset hvordan vi griber det an«, siger Simon Kollerup.

Er det, fordi I har været bange for at tage det her skridt, at I ikke har bragt det op før nu?

»Der er ingen tvivl om, at det er et indgribende skridt, hvis du siger, at der er nogen, som ikke længere må forhandle et bestemt produkt.

»Men der er jeg nødt til at sige som ansvarlig minister, at målet for os er at hjælpe de unge mennesker. Selv om det er kontroversielt at sige, at kiosker eller andre slet ikke skal have lov til at forhandle lattergas«, siger Simon Kollerup.

Dansk Folkeparti har tidligere udtalt, at partiet ønsker at begrænse antallet af forhandlere af lattergas. De Radikale mener, at man ikke må sælge lattergas, hvis man også sælger alkohol eller tobak.

Simon Kollerup fortæller, at alle Folketingets partier i udgangspunktet fortsat er en del af forhandlingerne.

Regeringen håber, at en eventuel aftale kan træde i kraft inden sommer.

