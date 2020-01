Vejen er banet for indgreb mod lav løn til udenlandske chauffører

Automatisk oplæsning Beta

Der tegner sig et politisk flertal for at sikre, at udenlandske chauffører i Danmark bliver aflønnet på vilkår, der ikke afviger væsentligt fra den mest udbredte overenskomst i Danmark.

Både De Radikale, Venstre og Dansk Folkeparti er trods tidligere skepsis klar til at lægge stemmer til. Aftalen er endnu ikke helt på plads, men ventes inden for de kommende dage, erfarer Ritzau.

Der har i en årrække været et stigende pres for at sikre bedre arbejdsvilkår for udenlandske chauffører efter flere sager.

I 2018 kom Padborg-sagen for offentlighedens lys, da chauffører fra Filippinerne og Sri Lanka blev fundet i lejre på sønderjyske rastepladser.

Det blev dråben. Den tidligere VLAK-regering bad arbejdsmarkedets parter om at finde en løsning. Derfor foreslog fagforeningerne DA og FH, at der genoprettes en bestemmelse i loven for godskørsel.

Den betyder, at vognmænd skal følge niveauet i den mest udbredte overenskomst på området, når de kører i Danmark.

Det har taget tid at finde et flertal på grund af bekymringer for, at det ville gøre op med friheden til at vælge egen fagforening.

Aftale kan lande onsdag

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har tidligere kaldt bekymringerne grundløse. Og nu er De Radikale, Venstre og Dansk Folkeparti også blevet overbevist.

»Vi var bange for, at kun én overenskomst ville være gældende, men det har vi nu fået slået fast med syvtommersøm, at det ikke er tilfældet. Et overenskomstnævn skal afgøre de enkelte sager«, siger beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF).

Han mener ikke, at EU-systemets regler, der skal sikre ens betingelser blandt medlemslandene, kommer i vejen.

»Man må ikke gøre forskel, men det gør vi heller ikke. Udenlandske chauffører skal have det samme som danske og leve op til de samme regler«, siger Bent Bøgsted.

Forhandlinger om en ny overenskomst på det vigtige transportområde gik i gang tirsdag. Med det politiske flertal er en af de store knaster ryddet af vejen for en overenskomstaftale på transportområdet. Det vil bane vejen for yderligere aftaler på mindre områder i samme sektor.

Venstre regner også med at gå med i aftalen.

»De forhold vi så i Padborg-sagen skal selvfølgelig ikke foregå i et land som vores. Og samtidig skal vi værne om den danske model og sikre, at vi opretholder respekten for foreningsfriheden«, siger beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V) i en skriftlig kommentar.

Der kan lande en endelig aftale allerede onsdag.

ritzau