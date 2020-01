40-årig kvinde dræbt af knivstik ved Sønderborg

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En 40-årig kvinde er tirsdag aften blevet dræbt af knivstik i en lejlighed i Sønderborg-området.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 19.34. En ambulance blev tilkaldt, men ifølge politiet stod kvindens liv ikke til at redde.

En 40-årig mand, som politiet formoder, er gerningsmanden, blev anholdt i lejligheden.

Politiet oplyser ikke nærmere om, hvor i Sønderborg-området lejligheden ligger.

Det fremgår heller ikke, hvilken relation de to personer menes at have haft, samt hvad der gik forud for drabet på den 40-årige kvinde.

Syd- og Sønderjyllands Politi er nu i gang med tekniske undersøgelser og afhøringer i forbindelse med sagen.

Politiet ønsker ikke at kommentere sagen yderligere på nuværende tidspunkt, fremgår det.

ritzau