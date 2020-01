Politiet: Illegale arbejdere stikker af på hver eneste kontrol

Københavns Politi udviser to-tre personer om dagen for illegalt arbejde. De fleste arbejder i lavtlønnede job inden for byggeri, service og restauranter.

Hver eneste gang politiet i København tager på kontrol på arbejdspladser, vælger flere ansatte at tage benene på nakken ved synet af uniformerne.

Det skriver Fagbladet 3F.

»De stikker af fra os«, siger Kjeld Farcinsen. Han er politikommissær i Københavns Politis særlige enhed, Udlændingekontrolsektionen, som blandt andet kontrollerer for illegalt arbejde i danske virksomheder.

»Lige så snart dem, der ikke har rent mel i posen ser os, stikker de af. Mange har også falske dokumenter«, fortæller Kjeld Farcinsen.

I går kunne Fagbladet 3F fortælle, hvordan over 230 personer er stukket af, når Arbejdstilsynet møder op på kontrol.

Hos Københavns Politi Udlændingesektion, som er den politikreds, der laver flest kontroller af arbejdspladser hvert år, genkender man billedet.

»Vi har sager hver eneste dag. I øjeblikket udviser vi omkring to-tre personer om dagen«, forklarer Kjeld Farcinsen.

Han fortæller, at flest stikker af fra job, hvor lønnen er lav og vilkårene er dårlige.

»Det er rengøring, opvaskere, køkkenpersonale og på byggepladser. Især på byggepladser ser vi mange, der stikker af«, fortæller Kjeld Farcinsen.

Inden for de seneste år har Fagbladet 3F kunnet afsløre en række sager om illegale arbejdere i Danmark, som lever og arbejder under kummerlige forhold.

»De her sager er et udtryk for den kynisme og grådighed, som desværre er fremherskende på det danske arbejdsmarked. Det er helt uacceptabelt og skriger til himlen om nødvendigheden af at få ændret lovgivningen, så kyniske bagmænd kan blive straffet hårdere og det kan have en præventiv virkning«, siger han.

Regeringen har lovet højere bødestraf

Det er sager som disse, der har fået regeringen at love højere bødestraffe for at hyre illegal arbejdskraft i fremtiden.

Under den seneste finanslov fra december 2019 blev det besluttet, at straffen for at ansætte illegale ansatte fremover skal fordobles.

I dag lyder bøden for at hyre en illegal arbejder på 10.000 kroner per måned, hvor svindlen kan bevises. I fremtiden vil bødestraffen automatisk være mindst 20.000 kroner per måned.

»De åbne grænser har en bagside, og det er desværre ikke mere et særsyn at folk arbejder illegalt. Nu sætter vi bøderne markant op for firmaer, der hyrer folk illegalt. Ligesom vi sikrer flere midler til de myndigheder, der kontrollerer social dumping«, siger Integrations- og Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S).

Han forudser, at regeringen ikke er færdig med at stramme opsynet og reglerne for at forhindre brug af illegalt arbejdskraft på danske arbejdspladser.

»Her skal vi ikke være naive. Og det kommende år forventer jeg også flere tiltag, der skal styrke myndighedernes kontrol«, siger Mattias Tesfaye.