Sygehus sætter kamera op som følge af drabssag: »Det er for at sikre alle dem, der ikke kunne finde på at gøre noget forkert«

Sagen kort

Sygeplejerskesagen

1. marts 2015 bliver sygeplejersken Christina Aistrup Hansen anholdt efter en nattevagt, hvor hun mistænkes for at have dræbt patienter på Nykøbing Falster Sygehus. ​​​​​​​​

​

En omfangsrig efterforskning indledes, efter at flere kollegaer nu pludselig fortæller, at de – nogle i flere år – har haft sygeplejersken mistænkt for at forgifte patienter.​​​​​​​​

​

Byretten idømmer sygeplejersken fængsel på livstid for 3 drab og 1 drabsforsøg. Dommen omstødes i landsretten til 12 års fængsel for 4 drabsforsøg​​​​​​​​

Vis mere